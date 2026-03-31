गन सेलिब्रेशन पर रवींद्र जडेजा ने तोड़ी चुप्पी, CSK से अलग होने पर पहली बार दिया बयान

जडेजा ने मैच के बाद कहा कि यह बदलाव आसान नहीं था। उन्होंने कहा, "मुझे गुलाबी रंग पसंद आ रहा है। पीला रंग थोड़ा पुराना लगने लगा था लेकिन मैं बस मजाक कर रहा हूं। जाहिर है चेन्नई सुपरकिंग्स जैसी फ्रेंचाइजी को छोड़ना शुरू में थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं उनके साथ 12 से 13 साल तक खेला। यह बहुत भावुक पल था। हालांकि, मैंने खुद से कहा कि इस तरह के बदलाव भी सफर का हिस्सा हैं। अच्छी बात यह थी कि मैं अब उस टीम के साथ हूं, जहां मैंने पहली बार आईपीएल का खिताब जीता था।"