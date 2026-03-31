31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

गन सेलिब्रेशन पर रवींद्र जडेजा ने तोड़ी चुप्पी, CSK से अलग होने पर पहली बार दिया बयान

Ravindra Jadeja on Gun Celebration: चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ रवींद्र जडेजा ने शिवम दुबे का अहम विकेट अपने नाम किया। शिवम को आउट करने के बाद जडेजा नए अंदाज में जश्न मनाते हुए नजर आए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Mar 31, 2026

ravindra Jadeja

रवींद्र जडेजा (फोटो- IANS)

Ravindra Jadeja on CSK: राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने माना है कि चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) को छोड़ना उनके लिए एक भावुक और मुश्किल पल रहा। आईपीएल 2026 के तीसरे मुकाबले में राजस्थान ने चेन्नई को बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में 8 विकेट से हराया। जडेजा ने गेंद से अहम योगदान दिया और 2 बड़े विकेट निकाले।

CSK को छोड़ने पर तोड़ी चुप्पी

जडेजा ने मैच के बाद कहा कि यह बदलाव आसान नहीं था। उन्होंने कहा, "मुझे गुलाबी रंग पसंद आ रहा है। पीला रंग थोड़ा पुराना लगने लगा था लेकिन मैं बस मजाक कर रहा हूं। जाहिर है चेन्नई सुपरकिंग्स जैसी फ्रेंचाइजी को छोड़ना शुरू में थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं उनके साथ 12 से 13 साल तक खेला। यह बहुत भावुक पल था। हालांकि, मैंने खुद से कहा कि इस तरह के बदलाव भी सफर का हिस्सा हैं। अच्छी बात यह थी कि मैं अब उस टीम के साथ हूं, जहां मैंने पहली बार आईपीएल का खिताब जीता था।"

जडेजा ने आगे कहा, "वह याद हमेशा मेरे साथ रही है कि अंडर-19 वर्ल्डकप के बाद मैंने अपना आईपीएल करियर राजस्थान रॉयल्स के साथ शुरू किया था और पहले ही सीजन में खिताब जीता था। मैंने उन यादों को एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाया है और मेरा मकसद नए ग्रुप के साथ जितना हो सके उतना सीखना और टीम के साथ अपना अनुभव शेयर करना है।"

बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की परिस्थितियों के बारे में बात करते हुए जडेजा ने कहा, "विकेट थोड़ा चिपचिपा था, इसलिए यह मेरी गेंदबाजी को सूट कर रहा था। मेरा काम बस सही एरिया में गेंदबाजी करना था। जब आप थोड़ी सी मजबूत विकेट पर सही एरिया में गेंदबाजी करते हैं, तो गेंद बल्ले पर और धीरे आती है, जो एक गेंदबाज के तौर पर अच्छा लगता है। पहले ही मैच में गेंदबाजी के लिए ऐसी पिच मिलने से एक गेंदबाज के तौर पर आपका आत्मविश्वास बढ़ता है।"

जडेजा ने शिवम दुबे का अहम विकेट अपने नाम किया। शिवम को आउट करने के बाद जडेजा नए अंदाज में जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। अपने इस जश्न के पीछे का कारण बताते हुए जडेजा ने कहा, "जब मैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलता था, तब भी मैं इसी तरह से जश्न मनाता था, इसलिए यह मेरा 'जारी रहने वाला' पल था।

शिवम दुबे जैसे बल्लेबाज आपको गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं देते हैं और पहली गेंद से ही बड़े शॉट मारने की कोशिश करते हैं। यह मेरे दिमाग में था लेकिन मेरा अहम मकसद उन्हें आउट करना था, क्योंकि उस समय शिवम का विकेट शायद उनकी उम्मीदें खत्म कर देता।" उल्लेखनीय है कि जडेजा को राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई से ट्रेड करते हुए टीम में शामिल किया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

31 Mar 2026 04:16 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / गन सेलिब्रेशन पर रवींद्र जडेजा ने तोड़ी चुप्पी, CSK से अलग होने पर पहली बार दिया बयान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

दिल्ली और लखनऊ में से किसकी बैटिंग है ज्यादा खतरनाक? LSG vs DC मैच से पहले जानें सबकुछ

LSG vs DC IPL 2026
क्रिकेट

बॉल टेंपरिंग मामले में फखर जमान को मिली कड़ी सजा, PCB ने इतने मैचों से किया बैन, जानें कब होगी वापसी

Fakhar Zaman ban
क्रिकेट

PBKS vs GT: आज के मैच में पिच किस टीम को कराएगी फायदा? जानें पंजाब या गुजरात, किसके बॉलर्स मचाएंगे कोहराम!

PBKS vs GT Pitch Report, IPL 2026 Match 4, Mullanpur Stadium Weather, Shreyas Iyer vs Shubman Gill, IPL 2026 Today Match Prediction.
क्रिकेट

Viral Video: बर्थडे का जश्न छोड़ जल्दी सो गए थे वैभव ताकि CSK के खिलाफ फ्रेश खेल सके!

Vaibhav Sooryavanshi 52 off 17, RR vs CSK 2026 Highlights, Vaibhav Sooryavanshi Birthday, IPL 2026 Youngest Player, Rajasthan Royals Win.
क्रिकेट

LSG vs DC: दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगी कांटे की टक्कर, बेहद खतरनाक है हेड टू हेड रिकॉर्ड

IPL 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.