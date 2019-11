अंबाती रायडू का एक और धमाका, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

हैदराबाद : अंबाती रायडू एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जो अक्सर विवादों में रहते हैं। उन्हें काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी माना जाता है और कहा जाता है कि अपने बिगड़ैल स्वभाव के कारण उन्होंने अपना काफी नुकसान किया है। जब उन्हें आईसीसी क्रिकेट एकदिवसीय विश्व कप की टीम में नहीं चुना गया था तो उन्होंने चयन समिति पर ही तंज कर दिया था और क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। अब उन्होंने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (एचसीए) पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस ट्वीट से एक दिन पहले उन्होंने क्रिकेट से ब्रेक लेने की बात कही है।

तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव से लगाई गुहार

अंबाती रायडू ने ट्वीट में तेलंगाना के मंत्री केटी रामराव को संबोधित करते हुए कहा- हेलो सर, मैं आपसे हैदराबाद क्रिकेट संघ में चल रहे भ्रष्टाचार को रोकने की अपील करता हूं। उन्होंने आगे लिखा कि जब तक हैदराबाद क्रिकेट टीम में पैसों और भ्रष्ट लोगों का दखल जारी रहेगा, तब तक एक बेहतरीन टीम कैसे बन सकती है।

Hello sir @KTRTRS, I request u to plz look into nd address the rampant corruption prevailing in hca. Hw can hyderabad be great when it's cricket team is influenced by money nd corrupt ppl who hav numerous acb cases against them which are being swept under the carpet.