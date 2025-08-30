Bengaluru Stampede: भगदड़ के तीन महीने बाद RCB ने किया मुआवजे का ऐलान, जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को दिये इतने रुपये

आरसीबी ने आईपीएल 2025 का खिताब पंजाब किंग्स को हराकर जीता था। 18 साल में आरसीबी का यह पहला खिताब था। खिताबी जीत का जश्न मनाने के लिए फैंस 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम में बड़ी संख्या में जुटे थे। स्टेडियम के बाहर भी फैंस बड़ी संख्या में मौजूद थे। अचानक स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और भगदड़ मच गई। इसमें 11 लोगों की जान चली गई थी जबकि 33 लोग घायल हो गए थे।