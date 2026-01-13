13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL 2026 के लिए RCB को मिला नया होम ग्राउंड, जानें अब कहां होगा ठिकाना?

RCB New Home Ground: IPL 2026 के लिए आरसीबी को अब नया ठिकाना मिल गया है। रिपोर्ट के अनुसार, आरसीबी आईपीएल 2025 में अपने पांच में नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्‍टेडियम में खेलेगी तो दो मैच रायपुर में खेलेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 13, 2026

RCB New Home Ground

आरसीबी के स्‍टार बल्‍लेबाज विराट कोहली। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/RCB)

RCB New Home Ground: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अपना नया ठिकाना मिल गया है। आरसीबी के नए होम ग्राउंड नवी मुंबई और रायपुर में हो सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, आरसीबी अपने पांच मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्‍टेडियम में, जबकि दो मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेल सकती है।

भगदड़ के बाद लिया गया फैसल

टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम और रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम को संभावित वेन्यू के तौर पर देखा जा रहा है। यह फैसला आरसीबी के आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के बाद एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के बाद लिया गया है।

11 फैंस की हो गई थी मौत

बता दें कि आरसीबी ने 2008 में आईपीएल की शुरुआत से ही अपने सभी घरेलू मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले हैं। हालांकि, पिछले साल हुई बड़ी त्रासदी में 11 फैंस की मौत दर्जनों घायल हो गए थे। इस घटना के बाद फ्रेंचाइजी और अधिकारियों दोनों की कड़ी आलोचना के बाद इस वेन्यू पर बड़े खेल इवेंट कराने पर रोक लगा दी गई।

IPL 2026 के लिए RCB के नए घरेलू वेन्यू

रिपोर्ट में आरसीबी के अधिकारियों ने आगामी आईपीएल सीजन में अपने घरेलू मैच दो वेन्यू पर आयोजित करने की प्‍लानिंग की है, जिसके तहत टीम नवी मुंबई में पांच मैच और रायपुर में दो मैच खेल सकती है। यह फैसला स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठकों और दोनों वेन्यू पर लॉजिस्टिक्स की तैयारियों पर चर्चा के बाद लिया गया है।

डीवाई पाटिल स्टेडियम भरोसेमंद विकल्प

डीवाई पाटिल स्टेडियम ने पहले भी कई आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी की है, जिससे यह आरसीबी के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है। यह वेन्यू अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और पहुंच के लिए जाना जाता है। दूसरी ओर रायपुर हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल मैचों की सफलतापूर्वक मेजबानी करने के बाद एक मजबूत दावेदार रहा है। पहले की रिपोर्ट्स में इंदौर को एक और संभावित नए घरेलू वेन्यू के तौर पर बताया गया था, लेकिन अब रायपुर इस दौड़ में आगे दिख रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आईपीएल नीलामी 2026

Updated on:

13 Jan 2026 11:14 am

Published on:

13 Jan 2026 10:58 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026 के लिए RCB को मिला नया होम ग्राउंड, जानें अब कहां होगा ठिकाना?

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

अजिंक्य रहाणे ने बताया टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली के घमंडी व्यवहार का असली सच

Ajinkya Rahane on Virat Kohli
क्रिकेट

श्रेयस अय्यर के पास न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे ODI में कोहली-धवन को पछाड़ नंबर-1 बनने का मौका

Shreyas Iyer ODI Records
क्रिकेट

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भारत की प्लेइंग 11 में दो बड़े बदलाव तय! गंभीर का 'चहेता' करेगा डेब्यू

Ind vs NZ 2nd ODI Playing XI Prediction
क्रिकेट

दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का अचानक सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान, भारत के खिलाफ होगा आखिरी मैच

Alyssa Healy Retirement
क्रिकेट

मुस्तफिजुर रहमान विवाद पर सवाल पूछे जाने के बाद भड़के मोहम्मद नबी ने खोया आपा, देखें Video

Mohammad Nabi on Mustafizur Rahman Row
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.