IPL 2026 के लिए RCB को मिला नया होम ग्राउंड, जानें अब कहां होगा ठिकाना?

डीवाई पाटिल स्टेडियम ने पहले भी कई आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी की है, जिससे यह आरसीबी के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है। यह वेन्यू अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और पहुंच के लिए जाना जाता है। दूसरी ओर रायपुर हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल मैचों की सफलतापूर्वक मेजबानी करने के बाद एक मजबूत दावेदार रहा है। पहले की रिपोर्ट्स में इंदौर को एक और संभावित नए घरेलू वेन्यू के तौर पर बताया गया था, लेकिन अब रायपुर इस दौड़ में आगे दिख रहा है।