Jitesh sharma on Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है। इस सीजन में क्रिकेट फैंस को सबसे ज्‍यादा इंतजार वैभव सूर्यवंशी का है, जो शुक्रवार को ही 15 साल के होने जा रहे हैं। पिछले आईपीएल में 35 गेंदों में तूफानी शतक लगाकर धूम मचाने के एक साल बाद वह राजस्थान रॉयल्स में वापसी कर रहे हैं। इस एक साल में उन्‍होंने पूरी दुनिया में तहलका मचाया है। वैभव ने ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड में शतक जड़े हैं और भारत को अंडर-19 विश्व कप भी जिताया। लेकिन, उनकी असली परीक्षा कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, क्योंकि माना जा रहा है कि कई गेंदबाजों ने उनकी कमजोरी पकड़ ली है और उन्हें समझ लिया है।