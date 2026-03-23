भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: IANS)
Jitesh sharma on Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है। इस सीजन में क्रिकेट फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार वैभव सूर्यवंशी का है, जो शुक्रवार को ही 15 साल के होने जा रहे हैं। पिछले आईपीएल में 35 गेंदों में तूफानी शतक लगाकर धूम मचाने के एक साल बाद वह राजस्थान रॉयल्स में वापसी कर रहे हैं। इस एक साल में उन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचाया है। वैभव ने ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड में शतक जड़े हैं और भारत को अंडर-19 विश्व कप भी जिताया। लेकिन, उनकी असली परीक्षा कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, क्योंकि माना जा रहा है कि कई गेंदबाजों ने उनकी कमजोरी पकड़ ली है और उन्हें समझ लिया है।
सूर्यवंशी एक अनोखे खिलाड़ी, एक राह दिखाने वाले और शायद भविष्य के एक महान खिलाड़ी भी बन सकते हैं। लेकिन, आरसीबी के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा का दावा है कि वह कभी भी प्रोफेशनल नहीं बन पाएंगे। जितेश ने पिछले साल इंडिया ए एशिया कप में सूर्यवंशी की कप्तानी की थी। उन्होंने कहा कि वे खुशी-खुशी वैभव पर एक मिलियन डॉलर का निवेश कर सकते हैं। जब एबीडी विलियर्स ने जितेश से सूर्यवंशी के कारनामों के बारे में पूछा तो उन्होंने एबीडी से असहमति जताते हुए जोर देकर कहा कि वैभव मैदान के बाहर अपने रवैये में शायद कभी भी पूरी तरह से प्रोफेशनल नहीं बन पाएगा।
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबीडी ने कहा कि वे वैभव के बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि उन्होंने उसे अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को बुरी तरह हराते हुए देखा था। जहां सूर्यवंशी ने 175 रन बनाकर भारत को खिताब दिलाने में मदद की थी। उन्होंने कहा कि वह एक बेहतरीन खिलाड़ी है। मैंने उसे अंडर-19 में खेलते देखा है। जब आपको आईपीएल और बड़े क्रिकेट का अनुभव मिल जाता है, तो उसके बाद भी उसी स्तर का खेल दिखाना हमेशा आसान नहीं होता।
उन्होंने कहा कि जिस तरह से उसने उस वर्ल्ड कप में खेला, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। बहुत ही प्रोफेशनल। अपनी उम्र के हिसाब से वह बहुत समझदार है। उन्होंने आगे कहा कि मैं उसके खेलने के तरीके की बात कर रहा हूं। वह अपने गेम प्लान पर कायम रहा। उसने वैसे ही खेला जैसे वह आईपीएल में खेलता था। उसने कुछ और बनने की कोशिश नहीं की। वह गेंदबाजों के प्रति घमंडी नहीं था, लेकिन वह प्रोफेशनल बन जाएगा।
वहीं, जितेश ने एबीडी के प्रोफेशनल वाले रवैये पर एक अलग ही नजरिया पेश किया। उन्होंने कहा कि वह प्रोफेशनल नहीं है। मैं तुम्हें यह पक्के तौर पर बता सकता हूं। हर कोई उसे प्रोफेशनल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह कभी प्रोफेशनल बन पाएगा। वह शायद मैदान पर प्रोफेशनल हो, लेकिन मैदान के बाहर वह ऐसा नहीं होगा। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैं उससे कहता हूं कि वह रात में आइसक्रीम न खाए।
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