23 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी कभी भी प्रोफेशनल नहीं बन पाएंगे… RCB के स्टार खिलाड़ी की बड़ी भविष्‍यवाणी

Jitesh sharma on Vaibhav Suryavanshi: साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्‍तान एबीडी विलियर्स का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी जिस तरह से खेलते हैं, उसमें वे बहुत प्रोफेशनल हैं। लेकिन, आरसीबी के स्‍टार खिलाड़ी जितेश शर्मा इससे इत्‍तेफाक नहीं रखते हैं। उनका दावा है कि वैभव कभी प्रोफेशनल नहीं बन पाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Mar 23, 2026

Jitesh sharma on Vaibhav Suryavanshi

भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: IANS)

Jitesh sharma on Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है। इस सीजन में क्रिकेट फैंस को सबसे ज्‍यादा इंतजार वैभव सूर्यवंशी का है, जो शुक्रवार को ही 15 साल के होने जा रहे हैं। पिछले आईपीएल में 35 गेंदों में तूफानी शतक लगाकर धूम मचाने के एक साल बाद वह राजस्थान रॉयल्स में वापसी कर रहे हैं। इस एक साल में उन्‍होंने पूरी दुनिया में तहलका मचाया है। वैभव ने ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड में शतक जड़े हैं और भारत को अंडर-19 विश्व कप भी जिताया। लेकिन, उनकी असली परीक्षा कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, क्योंकि माना जा रहा है कि कई गेंदबाजों ने उनकी कमजोरी पकड़ ली है और उन्हें समझ लिया है।

जितेश शर्मा ने किया ये दावा

सूर्यवंशी एक अनोखे खिलाड़ी, एक राह दिखाने वाले और शायद भविष्य के एक महान खिलाड़ी भी बन सकते हैं। लेकिन, आरसीबी के स्‍टार विकेटकीपर बल्‍लेबाज जितेश शर्मा का दावा है कि वह कभी भी प्रोफेशनल नहीं बन पाएंगे। जितेश ने पिछले साल इंडिया ए एशिया कप में सूर्यवंशी की कप्तानी की थी। उन्‍होंने कहा कि वे खुशी-खुशी वैभव पर एक मिलियन डॉलर का निवेश कर सकते हैं। जब एबीडी विलियर्स ने जितेश से सूर्यवंशी के कारनामों के बारे में पूछा तो उन्‍होंने एबीडी से असहमति जताते हुए जोर देकर कहा कि वैभव मैदान के बाहर अपने रवैये में शायद कभी भी पूरी तरह से प्रोफेशनल नहीं बन पाएगा।

'मैंने उसे अंडर-19 में खेलते देखा है'

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबीडी ने कहा कि वे वैभव के बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि उन्होंने उसे अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को बुरी तरह हराते हुए देखा था। जहां सूर्यवंशी ने 175 रन बनाकर भारत को खिताब दिलाने में मदद की थी। उन्‍होंने कहा कि वह एक बेहतरीन खिलाड़ी है। मैंने उसे अंडर-19 में खेलते देखा है। जब आपको आईपीएल और बड़े क्रिकेट का अनुभव मिल जाता है, तो उसके बाद भी उसी स्तर का खेल दिखाना हमेशा आसान नहीं होता।

वह प्रोफेशनल बन जाएगा- एबीडी

उन्‍होंने कहा कि जिस तरह से उसने उस वर्ल्ड कप में खेला, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। बहुत ही प्रोफेशनल। अपनी उम्र के हिसाब से वह बहुत समझदार है। उन्‍होंने आगे कहा कि मैं उसके खेलने के तरीके की बात कर रहा हूं। वह अपने गेम प्लान पर कायम रहा। उसने वैसे ही खेला जैसे वह आईपीएल में खेलता था। उसने कुछ और बनने की कोशिश नहीं की। वह गेंदबाजों के प्रति घमंडी नहीं था, लेकिन वह प्रोफेशनल बन जाएगा।

'हर कोई उसे प्रोफेशनल बनाने की कोशिश कर रहा है'

वहीं, जितेश ने एबीडी के प्रोफेशनल वाले रवैये पर एक अलग ही नजरिया पेश किया। उन्‍होंने कहा कि वह प्रोफेशनल नहीं है। मैं तुम्हें यह पक्के तौर पर बता सकता हूं। हर कोई उसे प्रोफेशनल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह कभी प्रोफेशनल बन पाएगा। वह शायद मैदान पर प्रोफेशनल हो, लेकिन मैदान के बाहर वह ऐसा नहीं होगा। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैं उससे कहता हूं कि वह रात में आइसक्रीम न खाए।

ये भी पढ़ें

IPL 2026 में अर्जुन तेंदुलकर को लेकर आर अश्विन का बड़ा बयान, पिता सचिन को लग सकता है बुरा
क्रिकेट
R Ashwin on Arjun Tendulkar

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

23 Mar 2026 12:06 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / वैभव सूर्यवंशी कभी भी प्रोफेशनल नहीं बन पाएंगे… RCB के स्टार खिलाड़ी की बड़ी भविष्‍यवाणी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

IPL 2026 में अर्जुन तेंदुलकर को लेकर आर अश्विन का बड़ा बयान, पिता सचिन को लग सकता है बुरा

R Ashwin on Arjun Tendulkar
क्रिकेट

हमारे क्रिकेटर वहां नहीं जाएंगे… IPL के बाद अब PSL भी नहीं खेलेंगे मुस्तफिजुर रहमान, बांग्लादेश सरकार का बड़ा बयान

Bangladesh
क्रिकेट

PSL छोड़कर IPL में आने वाले खिलाड़ियों PCB लेगा ये एक्‍शन, मोहसिन नकवी ने जारी की कड़ी चेतावनी

Mohsin Naqvi
क्रिकेट

IPL 2026 से पहले मुंबई इंडियंस में खींचतान! हार्दिक पंड्या से कहा कप्तानी छोड़ दें, जानें पूरा मामला

Mumbai Indians Captaincy
क्रिकेट

IPL 2026 से पहले KKR ने इंजर्ड आकाश दीप की जगह विदर्भ के इस तेज गेंदबाज को किया टीम में शामिल

Saurabh Dubey as Akash Deep replacement
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.