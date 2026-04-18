RCB vs DC Pitch Report: बेंगलुरु बनाम दिल्ली मैच में आज बल्लेबाज मचाएंगे धमाल या बॉलर करेंगे कमाल, पढ़ें चिन्नास्वामी की पिच रिपोर्ट

RCB vs DC Pitch Report: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के 19वें सीजन में आज 18 अप्रैल को वीकेंड पर डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्‍ली कैपिटल्‍स के बीच दोपहर 3.30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच को जीतकर डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी जहां रजत पाटीदार की अगुवाई में शीर्ष स्‍थान पर कब्‍जा जमाने के इरादे से उतरेगी। वहीं, पिछले दो मुकाबले गंवाने वाली डीसी अक्षर पटेल के नेतृत्‍व में जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस मैच से पहले हम आपको एम चिन्‍नास्‍वामी स्‍टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में बताते हैं।