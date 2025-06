RCB vs PBKS Final Weather Report: IPL फाइनल के दिन अहमदाबाद में भारी बारिश का अलर्ट, मैच रद्द हुआ तो ये टीम बनेगी विजेता

Make way for the 𝐏𝐮𝐧𝐣𝐚𝐛 𝐊𝐢𝐧𝐠𝐬 ❤️



They are all locked in to meet #RCB for the 𝘽𝙄𝙂 𝙊𝙉𝙀 🔥 #TATAIPL | #PBKSvMI | #Qualifier2 | #TheLastMile | @PunjabKingsIPL pic.twitter.com/L6UqDoMs50