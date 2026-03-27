RCB vs SRH Playing 11: कोहली-साल्ट ओपनर, सात करोड़ के इस खिलाड़ी को नहीं मिलेगी जगह, ऐसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी सेट है। तीन नंबर पर कप्तान ईशान किशन खेलते हुए नज़र आएंगे। विकेट कीपर हेनरिक क्लासेन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। ऐसे में वे लंबे समय के बाद वे कॉम्पिटेटिव क्रिकेट खेलते हुए नज़र आएंगे। उनके बाद नीतीश कुमार रेड्डी आ सकते हैं और इस बार लियाम लिविंगस्टोन टीम के मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंड डिपार्टमेंट को मजबूती दे रहे होंगे। हालांकि पिछली 17 आईपीएल पारियों में वो सिर्फ 224 रन बना सके हैं। पिछले सीजन 166 के तूफानी स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाले अनिकेत वर्मा को इस बार भी मौका मिलने की संभावना होगी।