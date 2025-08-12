इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले आकाश दीप इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। आकाश दीप ने रक्षाबंधन के मौके पर लखनऊ के एक शोरूम से फॉर्च्यूनर खरीदी थी। आकाशदीप और उनकी बहन के कई फोटो फॉर्च्यूनर के साथ सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए। लेकिन ये फोटो अब शोरूम मालिक के लिए गले की फांस बन गए हैं। परिवहन विभाग ने फोटो देखकर शोरूम को नोटिस जारी कर दिया है। आकाशदीप कार को लेकर शोरूम मालिक ने जो गलती की है, ऐसी ही गलती के लिए एक शोरूम का रजिस्ट्रेशन एक महीने के लिए निलंबित भी किया जा चुका है।
दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल फोटो में साफ नजर आ रहा है कि आकाशदीप को शोरूम ने बगैर रजिस्ट्रेशन के ही कार हैंडओवर की है। वहीं, परिवहन विभाग की ओर सख्त निर्देश है कि बगैर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के कोई भी वाहन सड़क पर नहीं चल सकता। इसके बावजूद लखनऊ के शोरूम ने आकाशदीप को बिना एचएसआरपी के ही कार डिलीवर कर दी।
बता दें कि आकाशदीप ने रक्षाबंधन के मौके पर अपनी कैंसर पीड़ित बहन और अन्य परिजनों के साथ नई कार खरीदी थी। उन्होंने लखनऊ के एक शोरूम से टॉप मॉडल ब्लैक फॉर्च्यूनर खरीदी थी। शोरूम की ओर से केवल फैंसी नंबर बुकिंग रिसिप्ट काटी गई और उसी पर उन्हें UP 32 QW 0041 नंबर अलॉट किया गया।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में शोरूम वालों का कहना है कि आकाश दीप का नंबर अलॉट हो गया है। लेकिन रक्षाबंधन वाले दिन हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट तैयार नहीं हो सकी थी। नियमत: जब तक नई कार का टैक्स नहीं कटता तब तक एचएसआरपी जनरेट नहीं होती है। आकाश दीप को शोरूम ने शनिवार को ही गाड़ी दे दी। जबकि शनिवार को छुट्टी के चलते टैक्स नहीं कटा और प्लेट भी नहीं बन पाई।