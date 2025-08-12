इंग्‍लैंड के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले आकाश दीप इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। आकाश दीप ने रक्षाबंधन के मौके पर लखनऊ के एक शोरूम से फॉर्च्यूनर खरीदी थी। आकाशदीप और उनकी बहन के कई फोटो फॉर्च्यूनर के साथ सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए। लेकिन ये फोटो अब शोरूम मालिक के लिए गले की फांस बन गए हैं। परिवहन विभाग ने फोटो देखकर शोरूम को नोटिस जारी कर दिया है। आकाशदीप कार को लेकर शोरूम मालिक ने जो गलती की है, ऐसी ही गलती के लिए एक शोरूम का रजिस्ट्रेशन एक महीने के लिए निलंबित भी किया जा चुका है।