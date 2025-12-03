तो इस वजह से रिंकू सिंह और नितीश रेड्डी की टी20 टीम से हो गई छुट्टी, इस खिलाड़ी का तो सपना ही टूट गया

Team India Full Squad for T20 Series Against South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर से होगी। उसके लिए टीम इंडिया के चयनकर्ताओं ने बुधवार को टीम का ऐलान कर दिया। हालांकि इस दौरान दो हैरान करने वाले फैसले लिए गए हैं। टीम से नितीश कुमार रेड्डी और रिंकू सिंह की छुट्टी कर दी गई है। दूसरी ओर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी की उम्मीदें भी टूट गई हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे से नजरअंदाज किए जाने के बाद उम्मीद थी कि उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जग मिलेगी, हालांकि चयनकर्ताओं ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद वनडे और टी20 सीरीज के लिए चुनी गई टीम में भी दिग्गज गेंदबाज को मौका नहीं मिला।