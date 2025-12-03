3 दिसंबर 2025,

तो इस वजह से रिंकू सिंह और नितीश रेड्डी की टी20 टीम से हो गई छुट्टी, इस खिलाड़ी का तो सपना ही टूट गया

Rinku Singh Drop: साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। चयनकर्ताओं ने रिंकू सिंह और नितीश कुमार रेड्डी को टीम से बाहर कर दिया है।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 03, 2025

Rinku singh with team india

भारत की टी20 टीम (फोटो- IANS)

Team India Full Squad for T20 Series Against South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर से होगी। उसके लिए टीम इंडिया के चयनकर्ताओं ने बुधवार को टीम का ऐलान कर दिया। हालांकि इस दौरान दो हैरान करने वाले फैसले लिए गए हैं। टीम से नितीश कुमार रेड्डी और रिंकू सिंह की छुट्टी कर दी गई है। दूसरी ओर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी की उम्मीदें भी टूट गई हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे से नजरअंदाज किए जाने के बाद उम्मीद थी कि उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जग मिलेगी, हालांकि चयनकर्ताओं ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद वनडे और टी20 सीरीज के लिए चुनी गई टीम में भी दिग्गज गेंदबाज को मौका नहीं मिला।

क्यों हुए रिंकू सिंह बाहर?

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टी20 टीम का हिस्सा रहे रिंकू सिंह को अचानक बाहर कर दिया गया है। इसकी दो संभावनाएं जताई जा रही हैं। हो सकता है रिंकू सिंह इस साल के अंत में सपा सांसद प्रिया सरोज से शादी करें, जिसके लिए उन्होंने BCCI से छुट्टी मांगी हो। दूसरी वजह उनका प्रदर्शन हो सकता है। रिंकू सिंह को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिर्फ एक मैच के लिए प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था और उसमें भी उन्हें बैटिंग करने का मौका नहीं मिला।

रिंकू सिंह ने आखिरी अर्धशतक बांग्लादेश के खिलाफ 9 अक्टूबर 2024 को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में लगाया था। उसके बाद वह सिर्फ 2 बार दहाई के आंकड़े को पार कर पाए हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ डरबन में 11 और इंग्लैंड के खिलाफ पुणे में 30 रन की पारी खेली थी। एशिया कप में भी वह सिर्फ एक मैच खेल पाए थे, जिसमें उनके बल्ले से 4 रन निकले थे। हालांकि उस मैच में वह नाबाद पवेलियन लौटे थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ब्रिस्बेन टी20 के लिए वह टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में शामिल जरूर हुए लेकिन उनकी बैटिंग नहीं आई।

टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर।

Updated on:

03 Dec 2025 06:56 pm

Published on:

03 Dec 2025 06:34 pm

तो इस वजह से रिंकू सिंह और नितीश रेड्डी की टी20 टीम से हो गई छुट्टी, इस खिलाड़ी का तो सपना ही टूट गया

