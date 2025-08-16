Asia Cup 2025: भारतीय स्क्वाड में इस विस्फोटक बल्लेबाज को नहीं मिलेगा मौका, गिल समेत इस खिलाड़ी की होगी एंट्री!

रिंकू सिंह कुछ साल पहले उस समय सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने आईपीएल 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए यश दयाल के एक ओवर में लगातार पांच छक्के जड़कर असंभव-सी दिखने वाली जीत हासिल की थी। इस प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय टी20 टीम में एक फिनिशर के रूप में स्थापित किया। हालांकि, हाल के समय में उनके प्रदर्शन में गिरावट देखी गई है। आईपीएल 2024 में उन्होंने केवल 113 गेंदें खेलीं और 2025 के सत्र में भी सिर्फ 134 गेंदों का सामना किया। इस सीमित भूमिका ने उनके चयन पर सवाल खड़े किए हैं। टी20 विश्व कप 2024 में भी वह मुख्य टीम में जगह नहीं बना सके और स्टैंडबाय खिलाड़ी के रूप में रहे।