Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Asia Cup 2025: भारतीय स्क्वाड में इस विस्फोटक बल्लेबाज को नहीं मिलेगा मौका, गिल समेत इस खिलाड़ी की होगी एंट्री!

एशिया कप 2025 के भारतीय स्क्वाड में शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की एंट्री हो सकती है। ऐसे में कौन बाहर होगा और इन खिलाड़ियों की किसकी जगह शामिल किया जाएगा, यह अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति के किए एक बड़ा सरदर्द है।

भारत

Siddharth Rai

Aug 16, 2025

India Squad for Asia Cup 2025
India Squad for Asia Cup 2025: भारतीय टी20 टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Rinku Singh, Asia Cup 2025, Indian team squad: एशिया कप 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं और भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान 19 अगस्त को होने की संभावना है। इस बार टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसके चलते चयन समिति के सामने 15 सदस्यीय टीम चुनने की कठिन चुनौती है। खबरों के मुताबिक, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी हो सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ मौजूदा खिलाड़ियों को बाहर करना पड़ सकता है। चर्चा है कि युवा फिनिशर रिंकू सिंह की जगह खतरे में है।

रिंकू सिंह का उतार-चढ़ाव भरा करियर

रिंकू सिंह कुछ साल पहले उस समय सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने आईपीएल 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए यश दयाल के एक ओवर में लगातार पांच छक्के जड़कर असंभव-सी दिखने वाली जीत हासिल की थी। इस प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय टी20 टीम में एक फिनिशर के रूप में स्थापित किया। हालांकि, हाल के समय में उनके प्रदर्शन में गिरावट देखी गई है। आईपीएल 2024 में उन्होंने केवल 113 गेंदें खेलीं और 2025 के सत्र में भी सिर्फ 134 गेंदों का सामना किया। इस सीमित भूमिका ने उनके चयन पर सवाल खड़े किए हैं। टी20 विश्व कप 2024 में भी वह मुख्य टीम में जगह नहीं बना सके और स्टैंडबाय खिलाड़ी के रूप में रहे।

गिल और अय्यर की वापसी की संभावना

शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की संभावित एंट्री ने चयन समिति के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अय्यर ने आईपीएल 2025 में 175.07 के स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए थे, जो उन्हें शीर्ष चार में बल्लेबाजी के लिए मजबूत दावेदार बनाता है। वहीं, गिल अपनी तकनीक और निरंतरता के लिए जाने जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों को शामिल करने के लिए किसे बाहर किया जाएगा? हालांकि गिल का अंतरराष्ट्रीय टी20 करियर कुछ खास नहीं रहा है।

चयन समिति का सिरदर्द

एक पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता ने पीटीआई से बातचीत में इस दुविधा को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, "लोग कहते हैं कि इस खिलाड़ी को चुनना चाहिए, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि किसकी जगह? शुभमन गिल को चुनने के लिए शीर्ष क्रम में बदलाव करना होगा, लेकिन टेस्ट कप्तान को बाहर नहीं किया जा सकता। श्रेयस अय्यर शीर्ष चार में बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन वहां पहले से ही मजबूत खिलाड़ी मौजूद हैं। ऐसे में समझौता कहां होगा? रिंकू सिंह की भूमिका पर संदेह है, क्योंकि शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को उनकी उतनी जरूरत नहीं है।"

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Aug 2025 10:24 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025: भारतीय स्क्वाड में इस विस्फोटक बल्लेबाज को नहीं मिलेगा मौका, गिल समेत इस खिलाड़ी की होगी एंट्री!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.