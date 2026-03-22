कौन से नंबर पर उतरेंगे 27 करोड़ के ऋषभ पंत? LSG कप्तान के लिए ‘करो या मरो’ का सीजन!

IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान ऋषभ पंत आईपीएल 2026 में एक बड़े बदलाव के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। खबर है कि इस सीजन में पंत तीसरे नंबर (No. 3) पर बल्लेबाजी करेंगे। पिछले सीजन में उन्होंने ज्यादातर चौथे नंबर पर बैटिंग की थी, लेकिन इस बार टीम और पंत दोनों अपनी रणनीति बदल रहे हैं। पंत के लिए यह सीजन किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है। 2025 की मेगा नीलामी में लखनऊ ने उन्हें रिकॉर्ड 27 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन पिछला साल उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा रहा। अब उन पर अपनी इस भारी-भरकम कीमत को सही साबित करने का भारी दबाव है।