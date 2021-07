IND vs ENG: टेस्ट सीरीज से पहले ऋषभ पंत ने की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, BCCI ने दिखाई एक झलक

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड (India vs england) के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 4 अगस्त को शुरू होगी। इसके पहले टीम इंडिया ने मंगलवार को डरहम क्रिकेट क्लब में सेंटर विकेट पर ट्रेनिंग की। इस दौरान कोविड—9 से उबर चुके टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने जमकर बल्लेबाजी की। पंत का पहला टेस्ट लगभग खेलना तय लग रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट नॉटिंघम में खेला जाएगा। बॉलिंग कोच बी अरुण, ऋद्धिमान साहा और अभिमन्यु ईश्वरन भी डरहम में टीम इंडिया से जुड़ गए हैं।

तीन खिलाड़ी हो चुके हैं सीरीज से बाहर

सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल, तेज गेंदबाज आवेश खान और ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर चोटिल होकर इंग्लैंड दौरे से बाहर हो गए हैं। इनकी जगह बीसीसीआई ने पृथ्वी शॉ और सूर्यकुमार यादव को इंग्लैंड बुलाया। 4 अगस्त को शुरू होने जा रही टेस्ट सीरीज से पहले खिलाड़ियों ने मंगलवार को मैदान पर जमकर पसीना बहाया। बीसीसीआई ने विराट कोहली की सेना की ट्रेनिंग के दौरान की कई तस्वीरें शेयर की हैं।

यहां देखें ऋषभ पंत की बल्लेबाजी का वीडियो

ओपनिंग जोड़ी अभी सुनिश्चित नहीं

पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा के साथ मयंक अग्रवाल या केएल राहुल ओपनिंग कर सकते हैं। राहुल ने अभ्यास मैच में शतक ठोक कर अपना दावा मजबूत कर लिया है।

#TeamIndia back at it and having a centre wicket training at Durham Cricket Club ahead of the five-match Test series against England.#ENGvIND pic.twitter.com/Y71qe4b4mo