6,4,6,4,6,4,6,4,… 10 छक्के और 10 चौके के साथ सुपर सेंचुरी जड़ निकाला गेंदबाजों का दम, जानें कौन है SMAT में गर्दा उड़ाने वाला ये स्टार बल्लेबाज

केरल के स्टार बल्लेबाज और संजू सैमसन के ओपनिंग पार्टनर रोहन कुन्नुमल। (फोटो सोर्स: एक्स@/Saabir_Saabu01)
Rohan Kunnummal smashes super century: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में बुधवार को आडिशा और केरल के बीच एक हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में ओडिशा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 176 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में केरल ने बिना कोई विकेट गंवाए 21 गेंद शेष रहते लक्ष्य को हासिल करते हुए धमाकेदार जीत दर्ज की। केरल की ओर से संजू सैमसन ने जहां 41 गेंदों पर नाबाद 51 रन की अर्धशतकीय पारी खेली तो उनके ओपनिंग पार्टनर रोहन कुन्नुमल ने गर्दा ही उड़ा दिया। रोहन ने महज 60 गेंद पर 10 चौकों और 10 छक्कों की मदद से नाबाद 121 रन की विस्फोटक पारी शतकीय पारी खेली। आइये जानते हैं 10 चौकों और 10 छक्कों के साथ सुपर सेंचुरी जड़ने वाला ये स्टार बल्लेबाज कौन है?
रोहन का जन्म 1998 में केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था। उनके पिता सुशील एस कुन्नुमल एक एंटरप्रेन्योर हैं और उनकी मां कृष्णा एम एक बैंक मैनेजर के तौर पर काम करती हैं। उनके पिता सुशील खुद क्रिकेटर हैं और रोहन की शुरुआती ट्रेनिंग उन्होंने ही कराई। इसके बाद रोहन ने 9 साल की उम्र में कोझिकोड में ससेक्स क्रिकेट एकेडमी में अपनी क्रिकेट स्किल्स को बेहतर बनाना शुरू किया और फिर एक बाद एक सीढ़ी चढ़ते हुए केरल की टीम तक पहुंचे। रोहन ने कोझिकोड के मालाबार क्रिश्चियन कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर में बीए की पढ़ाई की है।
केरल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में अपने अभियान की जोरदार शुरुआत की है। लखनऊ में 26 नवंबर को खेले गए मुकाबले में केरल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी ओडिशा की टीम 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 176 रन बना पाई। ओडिशा की ओर से कप्तान बिप्लब सामंत्रे ने 41 गेंदों पर पांच चौकों और एक छक्के की मदद से 53 रन की अर्धशतकीय पारी खेली तो संबित एस बराल ने 32 गेंदों पर 40 रन बनाए। इनके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज 30 के आंकड़े को भी नहीं छू सका। केरल की ओर से निधीश ने चार और केएल आसिफ ने दो विकेट लिए।
177 रन का पीछा करने उतरी केरल के लिए सलामी बल्लेबाज कप्तान संजू सैमसन और रोहन कुन्नुमल ने विस्फोटक शुरुआत के साथ धमाकेदार अंत किया। इन दोनों ने गेंदबाजों की जमकर कुटाई की और नाबाद रहते हुए केरल को 10 विकेट से शानदार जीत दिलाई। सैमसन ने 41 गेंदों पर छह चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 51 रन की अर्धशतकीय पारी खेली तो रोहन ने महज 60 गेंदों पर 10 चौकों और 10 छक्कों की मदद से 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ नाबाद 121 रन की विस्फोटक पारी शतकीय पारी खेली।
