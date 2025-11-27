6,4,6,4,6,4,6,4,… 10 छक्के और 10 चौके के साथ सुपर सेंचुरी जड़ निकाला गेंदबाजों का दम, जानें कौन है SMAT में गर्दा उड़ाने वाला ये स्टार बल्लेबाज

Rohan Kunnummal smashes super century: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में बुधवार को आडिशा और केरल के बीच एक हाई वोल्‍टेज मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में ओडिशा ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 176 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में केरल ने बिना कोई विकेट गंवाए 21 गेंद शेष रहते लक्ष्‍य को हासिल करते हुए धमाकेदार जीत दर्ज की। केरल की ओर से संजू सैमसन ने जहां 41 गेंदों पर नाबाद 51 रन की अर्धशतकीय पारी खेली तो उनके ओपनिंग पार्टनर रोहन कुन्नुमल ने गर्दा ही उड़ा दिया। रोहन ने महज 60 गेंद पर 10 चौकों और 10 छक्‍कों की मदद से नाबाद 121 रन की विस्‍फोटक पारी शतकीय पारी खेली। आइये जानते हैं 10 चौकों और 10 छक्‍कों के साथ सुपर सेंचुरी जड़ने वाला ये स्‍टार बल्‍लेबाज कौन है?