रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद ले लेंगे ODI क्रिकेट से भी संन्यास? सामने आया बड़ा अपडेट

Rohit Sharma and Virat Kohli ODI Retirement: रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। वहीं, इन दोनों ने इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास की घोषणा कर दी थी। साथ ही कहा था कि वे अब सिर्फ वनडे क्रिकेट ही खेलेंगे। रिपोर्ट के अनुसार, रोहित-विराट अब बीसीसीआई की वनडे वर्ल्ड कप 2027 की प्लानिंग का हिस्सा भी नहीं है। ऐसे में टीम इंडिया का आगामी अक्टूबर में होने वाला ऑस्ट्रेलिया का दौरा इन दोनों दिग्गजों का आखिरी हो सकता है। जहां भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी।
रोहित शर्मा और विराट कोहली को इसी महीने बांग्लादेश के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज से मैदान पर वापसी करनी थी, लेकिन दौरा रद्द होने की वजह से ये दोनों अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर में खेली जाने वाली वनडे सीरीज में नजर आएंगे। दैनिक जागरण की रिपोर्ट की मानें तो विराट और रोहित को टीम मैनेजमेंट आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम इंडिया में नहीं देखता है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज इन दोनों की आखिरी हो सकती है।
रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर ये दोनों ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद वनडे टीम में बने रहे तो इन्हें अक्टूबर के बाद विजय हजारे ट्रॉफी लिस्ट ए टूर्नामेंट भी खेलना होगा, जो इनके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए संभव नहीं है। ऐसे में निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज इनकी आखिरी सीरीज हो सकती है। टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर इस बारे में रोहित और विराट को ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले बात कर सकते हैं।
दरअसल, आईसीसी वनडे वर्ल्ड 2027 अक्टूबर-नवंबर में खेला जाना है और तब तक विराट कोहली और रोहित शर्मा 40 की उम्र के करीब पहुंच जाएंगे। वहीं, कई युवा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट और टी20 में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। टीम मैनेजमेंट 2027 के वर्ल्ड कप से पहले उन्हे मौके देने का प्लान बना रहा है। इस वजह से रोहित और विराट जैसे दिग्गजों पर गाज गिरनी तय है। इन पर अब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का दबाव बनाया जा सकता है।