10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद ले लेंगे ODI क्रिकेट से भी संन्यास? सामने आया बड़ा अपडेट

Rohit Sharma and Virat Kohli ODI Retirement: रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद वनडे अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट से संन्‍यास ले सकते हैं। इसके पीछे की वजह उम्र बहुत ज्यादा होना और अगला वर्ल्ड कप 2027 में होना बताया जा रहा है।

भारत

lokesh verma

Aug 10, 2025

Rohit Sharma and Virat Kohli ODI Retirement
Rohit Sharma and Virat Kohli (Photo- IANS)

Rohit Sharma and Virat Kohli ODI Retirement: रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद टी20 अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। वहीं, इन दोनों ने इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट से भी संन्‍यास की घोषणा कर दी थी। साथ ही कहा था कि वे अब सिर्फ वनडे क्रिकेट ही खेलेंगे। रिपोर्ट के अनुसार, रोहित-विराट अब बीसीसीआई की वनडे वर्ल्‍ड कप 2027 की प्‍लानिंग का हिस्‍सा भी नहीं है। ऐसे में टीम इंडिया का आगामी अक्‍टूबर में होने वाला ऑस्‍ट्रेलिया का दौरा इन दोनों दिग्‍गजों का आखिरी हो सकता है। जहां भारतीय टीम ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी।

सामने आई ये रिपोर्ट

रोहित शर्मा और विराट कोहली को इसी महीने बांग्लादेश के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज से मैदान पर वापसी करनी थी, लेकिन दौरा रद्द होने की वजह से ये दोनों अब ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ अक्‍टूबर में खेली जाने वाली वनडे सीरीज में नजर आएंगे। दैनिक जागरण की रिपोर्ट की मानें तो विराट और रोहित को  टीम मैनेजमेंट आईसीसी वनडे वर्ल्‍ड कप 2027 के लिए टीम इंडिया में नहीं देखता है। ऐसे में ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज इन दोनों की आखिरी हो सकती है।

ये भी पढ़ें

यार ये कहां से आ गया…  अश्विन ने बताया कि कैसे 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने उन्हें चौंका दिया
क्रिकेट
R Ashwin on Vaibhav Suryavanshi

ऑस्‍ट्रेलिया दौरे से पहले सेलेक्‍टर कर सकते हैं बात

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर ये दोनों ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद वनडे टीम में बने रहे तो इन्‍हें अक्‍टूबर के बाद विजय हजारे ट्रॉफी लिस्ट ए टूर्नामेंट भी खेलना होगा, जो इनके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए संभव नहीं है। ऐसे में निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज इनकी आखिरी सीरीज हो सकती है। टीम मैनेजमेंट और सेलेक्‍टर इस बारे में रोहित और विराट को ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले बात कर सकते हैं।

2027 के वनडे वर्ल्‍ड कप तक हो जाएंगे 40 के

दरअसल, आईसीसी वनडे वर्ल्‍ड 2027 अक्टूबर-नवंबर में खेला जाना है और तब तक विराट कोहली और रोहित शर्मा 40 की उम्र के करीब पहुंच जाएंगे। वहीं, कई युवा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट और टी20 में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। टीम मैनेजमेंट 2027 के वर्ल्‍ड कप से पहले उन्‍हे मौके देने का प्‍लान बना रहा है। इस वजह से रोहित और विराट जैसे दिग्‍गजों पर गाज गिरनी तय है। इन पर अब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्‍यास लेने का दबाव बनाया जा सकता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

10 Aug 2025 11:04 am

Hindi News / Sports / Cricket News / रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद ले लेंगे ODI क्रिकेट से भी संन्यास? सामने आया बड़ा अपडेट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.