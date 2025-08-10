रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद ले लेंगे ODI क्रिकेट से भी संन्यास? सामने आया बड़ा अपडेट

Rohit Sharma and Virat Kohli ODI Retirement: रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद टी20 अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। वहीं, इन दोनों ने इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट से भी संन्‍यास की घोषणा कर दी थी। साथ ही कहा था कि वे अब सिर्फ वनडे क्रिकेट ही खेलेंगे। रिपोर्ट के अनुसार, रोहित-विराट अब बीसीसीआई की वनडे वर्ल्‍ड कप 2027 की प्‍लानिंग का हिस्‍सा भी नहीं है। ऐसे में टीम इंडिया का आगामी अक्‍टूबर में होने वाला ऑस्‍ट्रेलिया का दौरा इन दोनों दिग्‍गजों का आखिरी हो सकता है। जहां भारतीय टीम ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी।