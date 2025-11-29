IND vs SA: रांची वनडे में 98 रन बनाते ही रोहित शर्मा बना देंगे ये बड़ा रिकॉर्ड, सचिन, द्रविड़ और कोहली के क्लब में होंगे शामिल

Rohit Sharma Record in World Cricket: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा एक बार फिर मैदान पर धमाल मचाने को तैयार हैं। 30 नवंबर 2025 को रांची के जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज में रोहित न केवल अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को मजबूत करेंगे, बल्कि एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकते हैं। रोहित अगर इस सीरीज के पहले मैच में 98 रन बना लेते हैं, तो उनके 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे हो जाएंगे। वे इस कीर्तिमान को हासिल करने वाले दूनिया के 14वें बल्लेबाज होंगे।