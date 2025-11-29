Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA: रांची वनडे में 98 रन बनाते ही रोहित शर्मा बना देंगे ये बड़ा रिकॉर्ड, सचिन, द्रविड़ और कोहली के क्लब में होंगे शामिल

रांची वनडे में अगर रोहित शर्मा 98 रन बना लेते हैं तो वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 हज़ार रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

image

Madhur Milan Rao

Nov 29, 2025

Rohit Sharma ODI Record

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: BCCI)

Rohit Sharma Record in World Cricket: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा एक बार फिर मैदान पर धमाल मचाने को तैयार हैं। 30 नवंबर 2025 को रांची के जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज में रोहित न केवल अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को मजबूत करेंगे, बल्कि एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकते हैं। रोहित अगर इस सीरीज के पहले मैच में 98 रन बना लेते हैं, तो उनके 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे हो जाएंगे। वे इस कीर्तिमान को हासिल करने वाले दूनिया के 14वें बल्लेबाज होंगे।

भारत के लिए अबतक सिर्फ तीन बल्लेबाजों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20 हज़ार रन पूरे किए हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, पूर्व कप्तान विराट कोहली और महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ इस सूची में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। रोहित शर्मा अभी 19902 रन बनाकर दूनिया में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में एबी डी विलियर्स के बाद 14वें स्थान पर हैं।

टॉप-10 में 3 भारतीय शामिल

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में टॉप-10 में तीन भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। सचिन तेंदुलकर(34357) इस सूची में पहले, विराट कोहली (27673) तीसरे और राहुल द्रविड़ (24208) 7वें स्थान पर है। 20000 रन बनाने की सूची में अभी भारत और श्रीलंका के 3-3 बल्लेबाज हैं, रोहित के इस सूची में शामिल होते ही यह माइलस्टोन हासिल करने वाले खिलाड़ियों की इस सूची में भारत का दबदबा हो जाएगा।

रिकॉर्ड के पहाड़ पर रोहित

रोहित शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कई ऐसे रिकॉर्ड बना चुके हैं जिन्हें छूना काफी मुश्किल है। रोहित वनडे क्रिकेट में तीन दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। वनडे में उनका एक पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर (264 रन) बनाने का रिकॉर्ड अभी भी सुरक्षित है। इसके अलावा रोहित एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने एक ही वर्ल्डकप में 5 शतक लगाए है।

रोहित ने टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक 205 छक्के लगाए हैं। वे टी20 में 200 से अधिक छक्के लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज है। रोहित दूनिया में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं। तीनों फॉर्मेट में उनके संयुक्त रूप से 642 छक्के है, दूसरे नंबर पर तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल हैं, जिनके नाम 553 छक्के हैं।

ये भी पढ़ें

IND vs SA: वनडे सीरीज के पहले ही मैच में इतिहास रचेंगे रोहित और कोहली, तेंदुलकर और द्रविड़ जैसे दिग्गजों को छोड़ेंगे पीछे
क्रिकेट
ROhit Sharma and Virat Kohli

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa ODI Series 2025

Updated on:

29 Nov 2025 01:03 pm

Published on:

29 Nov 2025 01:02 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA: रांची वनडे में 98 रन बनाते ही रोहित शर्मा बना देंगे ये बड़ा रिकॉर्ड, सचिन, द्रविड़ और कोहली के क्लब में होंगे शामिल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SA: वनडे में भी दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारी, भारतीय सरजमीं पर जीते हैं इतने मैच

क्रिकेट

‘घमंडी’ कहना थोड़ा ज्यादा हो गया… टीम की आलोचना के बाद बुरी तरह भड़के इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स

Ben Stokes
क्रिकेट

IND vs SA: रांची में कुछ खास नहीं है भारतीय टीम का रिकॉर्ड, क्या वनडे सीरीज की भी हार से शुरुआत करेगी टीम इंडिया?

क्रिकेट

टेस्ट खेलना बंद करो… आखिर Jasprit Bumrah को आर अश्विन ने क्‍यों दी ऐसी सलाह

R Ashwin on Jasprit Bumrah
क्रिकेट

मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा पहला मैच, जारी हुआ WPL 2026 का शेड्यूल

MP players WPL 2026 Auction pooja vastrakar kranti gaud mp news
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.