Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

रोहित शर्मा ने एडिलेड वनडे में रच दिया इतिहास, आज तक कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं कर सका ऐसा

Rohit Sharma ODI Record: रोहित शर्मा ने पर्थ में चूकने के बाद एडिलेड में खेले जा रहे दूसरे वनडे में 2 रन बनाते ही ऑस्‍ट्रेलिया में ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 23, 2025

Rohit Sharma

रोहित शर्मा, क्रिकेटर, भारत (Photo Credit- IANS)

Rohit Sharma ODI Record: ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ एडिलेड में जारी वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। बगैर किसी बदलाव के पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही है। उसने महज 17 के स्‍कोर पर अपने दो महत्‍वपूर्ण विकेट गंवा दिए हैं। कप्‍तान शुभमन गिल 9 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद विराट कोहली चार गेंदों पर बगैर खाता खोले एलबीडब्‍ल्‍यू आउट हो गए। इस मैच में रोहित शर्मा ने एक छोर पर डटे हुए हैं। उन्‍होंने 2 रन बनाते ही ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है।

1000+ वनडे रन बनाने वाले पहले भारतीय

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में इतिहास रच दिया है। वह अब ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ 21वें वनडे में 1000+ रन बना चुके हैं। इस मैच से पहले वह ऑस्‍ट्रेलिया में ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ चार शतक और दो अर्धशतक लगा चुके हैं। अब वह ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। एडिलेड में दो रन बनाते ही उन्‍हें ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है।

विव रिचर्ड्स के नाम दर्ज है ये विश्‍व रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक रनों को विश्‍व रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान विव रिचर्ड्स के नाम है। रिचर्ड्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्‍ट्रेलिया में 40 मैचों में 1905 रन बनाए थे। अगर रोहित शर्मा भी उनके बराबर मैच खेल पाते तो वह इस रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन अब यह देखना होगा कि टी20 और टेस्‍ट क्रिकेट से संन्‍यास लेने वाले 38 वर्षीय रोहित कितने समय तक खेल पाते हैं।

एक नजर मैच पर

टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद ही खराब रही। उसने 7वें ओवर में 17 के स्‍कोर पर शुभमन गिल (9) और विराट कोहली (0) के विकेट गंवा दिए। रोहित शर्मा को दूसरे छोर से श्रेयस अय्यर का साथ मिला है। जिसके चलते भारत ने 18.3 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 78 रन बना लिए हैं। रोहित 42 तो श्रेयस 25 रन बनाकर खेल रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Updated on:

23 Oct 2025 10:40 am

Published on:

23 Oct 2025 10:39 am

Hindi News / Sports / Cricket News / रोहित शर्मा ने एडिलेड वनडे में रच दिया इतिहास, आज तक कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं कर सका ऐसा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

शुभमन गिल को भी रोहित शर्मा की तरह इस मामले में नहीं मिल रहा किस्मत का साथ, क्या टीम इंडिया को लगा है श्राप?

India 17th consecutive toss lost in ODIs
क्रिकेट

IND vs AUS 2nd ODI: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारत करेगा पहले बल्लेबाजी, कंगारू टीम में तीन बड़े बदलाव

India vs Australia 2nd ODI
क्रिकेट

इस 38 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर को निकला स्टेज 4 कैंसर, बेटे को जन्म देते ही खराब हुई हालत

Susie Wilson Rowe diagnosed with stage 4 cancer
क्रिकेट

ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update: विश्व कप की पॉइंट्स टेबल में फिर उलटफेर, जानें अब कौन-कौन सी टीमें हैं टॉप 4 में

ICC Women’s World Cup 2025 Points Table Update
क्रिकेट

एशले गार्डनर ने मार-मार कर इंग्लैंड के गेंदबाजों का किया बुरा हाल, महिला वनडे वर्ल्ड कप इतिहास का ठोका सबसे तेज शतक

Ashleigh Gardner
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.