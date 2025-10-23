रोहित शर्मा ने एडिलेड वनडे में रच दिया इतिहास, आज तक कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं कर सका ऐसा

रोहित शर्मा, क्रिकेटर, भारत (Photo Credit- IANS)
Rohit Sharma ODI Record: ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ एडिलेड में जारी वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। बगैर किसी बदलाव के पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही है। उसने महज 17 के स्कोर पर अपने दो महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 9 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद विराट कोहली चार गेंदों पर बगैर खाता खोले एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। इस मैच में रोहित शर्मा ने एक छोर पर डटे हुए हैं। उन्होंने 2 रन बनाते ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है।
रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में इतिहास रच दिया है। वह अब ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21वें वनडे में 1000+ रन बना चुके हैं। इस मैच से पहले वह ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार शतक और दो अर्धशतक लगा चुके हैं। अब वह ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। एडिलेड में दो रन बनाते ही उन्हें ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक रनों को विश्व रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान विव रिचर्ड्स के नाम है। रिचर्ड्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में 40 मैचों में 1905 रन बनाए थे। अगर रोहित शर्मा भी उनके बराबर मैच खेल पाते तो वह इस रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन अब यह देखना होगा कि टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले 38 वर्षीय रोहित कितने समय तक खेल पाते हैं।
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद ही खराब रही। उसने 7वें ओवर में 17 के स्कोर पर शुभमन गिल (9) और विराट कोहली (0) के विकेट गंवा दिए। रोहित शर्मा को दूसरे छोर से श्रेयस अय्यर का साथ मिला है। जिसके चलते भारत ने 18.3 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 78 रन बना लिए हैं। रोहित 42 तो श्रेयस 25 रन बनाकर खेल रहे हैं।
