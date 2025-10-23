रोहित शर्मा ने एडिलेड वनडे में रच दिया इतिहास, आज तक कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं कर सका ऐसा

Rohit Sharma ODI Record: ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ एडिलेड में जारी वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। बगैर किसी बदलाव के पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही है। उसने महज 17 के स्‍कोर पर अपने दो महत्‍वपूर्ण विकेट गंवा दिए हैं। कप्‍तान शुभमन गिल 9 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद विराट कोहली चार गेंदों पर बगैर खाता खोले एलबीडब्‍ल्‍यू आउट हो गए। इस मैच में रोहित शर्मा ने एक छोर पर डटे हुए हैं। उन्‍होंने 2 रन बनाते ही ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है।