Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘तीनों फॉर्मेट के बनेंगे महान खिलाड़ी’, रोहित शर्मा ने इस खिलाड़ी के लिए की भविष्यवाणी

नीतीश रेड्डी ने अपने वनडे डेब्यू मैच में 11 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 19 रन बनाए। उनकी इस पारी में 2 छक्के शामिल थे। इसके बाद नीतीश ने 2.1 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 16 रन दिए, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं कर सके।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 20, 2025

Rohit Sharma

रोहित शर्मा (Photo source: IANS)

Rohit Sharma on Nitish Kumar Reddy: ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा से वनडे डेब्यू कैप हासिल की। इस दौरान रोहित ने विश्वास जताया कि जैसे-जैसे नीतीश करियर में आगे बढ़ेंगे, 'सभी फॉर्मेट में महान' खिलाड़ी बनेंगे। नीतीश रेड्डी को कैप नंबर 260 देते हुए रोहित ने 22 वर्षीय खिलाड़ी के रवैये और खेल शैली की तारीफ की।

नितीश के लिए रोहित की भविष्यवाणी

रोहित शर्मा ने कहा, "कैप नंबर 260, नितीश रेड्डी, इस क्लब में आपका स्वागत है। आपके करियर की शुरुआत शानदार रही। मुझे 110 प्रतिशत यकीन है कि इसी रवैये के साथ, आप भारतीय टीम में काफी आगे बढ़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी फॉर्मेट में एक महान खिलाड़ी बनेंगे। जैसा आपने अपने भाषण में कहा था कि आप हर जगह मौजूद रहना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि आप वहीं रहें। हर कोई आपको सपोर्ट करने और आपका करियर शानदार बनाने के लिए मौजूद रहेगा।"

नीतीश रेड्डी ने अपने वनडे डेब्यू मैच में 11 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 19 रन बनाए। उनकी इस पारी में 2 छक्के शामिल थे। इसके बाद नीतीश ने 2.1 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 16 रन दिए, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं कर सके। पर्थ स्टेडियम में रविवार को खेले गए बारिश से प्रभावित मुकाबले में भारत ने 26 ओवरों के खेल में 9 विकेट खोकर 136 रन बनाए। टीम इंडिया की ओर से केएल राहुल ने सर्वाधिक 38 रन की पारी खेली।

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 21.1 ओवरों में 7 विकेट शेष रहते जीत दर्ज कर ली। कप्तान मिचेल मार्श ने 52 गेंदों में 46 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि जोश फिलिप ने 37 रन टीम के खाते में जोड़े। ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से लीड बना चुकी है। अब दोनों देश 23 और 25 अक्टूबर को सीरीज के अगले मुकाबलों में आमने-सामने होंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

20 Oct 2025 03:55 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘तीनों फॉर्मेट के बनेंगे महान खिलाड़ी’, रोहित शर्मा ने इस खिलाड़ी के लिए की भविष्यवाणी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

NZ vs ENG: आदिल रशीद के चौके के दम पर दूसरा टी20 जीता इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में बनाई अजेय बढ़त

NZ vs Eng 2nd T20I Highlights
क्रिकेट

वेस्टइंडीज के लिए वनडे सीरीज खेलेगा ये स्पिनर! जेसन होल्डर भी करने जा रहे हैं वापसी

Akeal Hosain
क्रिकेट

रिटायरमेंट की उम्र में पाकिस्तानी खिलाड़ी का टेस्ट डेब्‍यू, फिक्सिंग में एक साल का लग चुका है बैन

39 year old Asif Afridi Test debut for Pakistan
क्रिकेट

रोहित शर्मा नीतीश रेड्डी को डेब्यू कैप सौंपते समय हो गए थे भावुक, BCCI ने शेयर किया ये वीडियो

Rohit Sharma on Nitish Reddy ODI debut
क्रिकेट

Happy Diwali… विराट कोहली से लेकर गौतम गंभीर तक कई क्रिकेटरों ने फैंस को खास मैसेज भेजकर दी दिवाली की शुभकामनाएं

Happy Diwali wishes of Cricketers
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.