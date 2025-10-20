‘तीनों फॉर्मेट के बनेंगे महान खिलाड़ी’, रोहित शर्मा ने इस खिलाड़ी के लिए की भविष्यवाणी

रोहित शर्मा ने कहा, "कैप नंबर 260, नितीश रेड्डी, इस क्लब में आपका स्वागत है। आपके करियर की शुरुआत शानदार रही। मुझे 110 प्रतिशत यकीन है कि इसी रवैये के साथ, आप भारतीय टीम में काफी आगे बढ़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी फॉर्मेट में एक महान खिलाड़ी बनेंगे। जैसा आपने अपने भाषण में कहा था कि आप हर जगह मौजूद रहना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि आप वहीं रहें। हर कोई आपको सपोर्ट करने और आपका करियर शानदार बनाने के लिए मौजूद रहेगा।"