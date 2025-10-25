शतक जड़ने के बावजूद रोहित शर्मा को इस बात का रह गया मलाल, टीम के युवा खिलाड़ियों के लिए कही ये बात

रोहित शर्मा 38 साल की उम्र में प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं। उनसे पहले धोनी ने 37 साल और 194 दिन में यह खिताब जीता, तो सुनील गावस्कर ने 37 साल और 190 दिन बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था। इन ढेर सारी उपलब्धियों के बावजूब रोहित शर्मा को एक चीज का मलाल रह गया। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान POTM और POTS का अवॉर्ड लेते समय रोहित ने कहा, "ऑस्ट्रेलिया में आप यही उम्मीद करते हैं। यह आसान नहीं होगा, गेंदबाज बेहतरीन हैं। आपको परिस्थिति को समझना होगा और देखना होगा कि आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। और यही मैं कोशिश करता था, जब भी मुझे मैदान पर मौका मिलता था।"