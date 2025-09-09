भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अचानक देर रात पहुंचे मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल, टेंशन में फैंस

Rohit Sharma suddenly reached hospital: भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा हाल ही में गणपति की पूजा करते नजर आए थे। वहीं, अब उनके 8 सितंबर की देर रात अचानक अस्पताल पहुंचने का वीडियो सामने आया है, जो कि तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के सामने आते ही फैंस में टेंशन में आ गए हैं और सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्‍यक्‍त कर रहे हैं। हालांकि उनके मुंबई के कोकिलाबेन अस्‍पताल पहुंचने का कारण सार्वजनिक नहीं किया गया है। बता दें कि फिलहाल रोहित शर्मा ब्रेक पर हैं और अगले महीने ऑस्‍ट्रेलिया के दौरे पर वनडे सीरीज में नजर आने वाले हैं।