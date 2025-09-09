Patrika LogoSwitch to English

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अचानक देर रात पहुंचे मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल, टेंशन में फैंस

Rohit Sharma suddenly reached hospital: भारतीय वनडे टीम के कप्‍तान रोहित शर्मा 8 सितंबर की देर रात मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल पहुंचने का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आखिर क्‍या हुआ ये तो पता नहीं चल सका है, लेकिन इस वीडियो ने फैंस की टेंशन जरूर बढ़ा दी है।

भारत

lokesh verma

Sep 09, 2025

Rohit Sharma suddenly reached hospital
कोकिलाबेन अस्‍पताल पहुंचे रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: इंस्‍टाग्राम वीडियो@filmgyan स्‍क्रीनशॉट)

Rohit Sharma suddenly reached hospital: भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा हाल ही में गणपति की पूजा करते नजर आए थे। वहीं, अब उनके 8 सितंबर की देर रात अचानक अस्पताल पहुंचने का वीडियो सामने आया है, जो कि तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के सामने आते ही फैंस में टेंशन में आ गए हैं और सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्‍यक्‍त कर रहे हैं। हालांकि उनके मुंबई के कोकिलाबेन अस्‍पताल पहुंचने का कारण सार्वजनिक नहीं किया गया है। बता दें कि फिलहाल रोहित शर्मा ब्रेक पर हैं और अगले महीने ऑस्‍ट्रेलिया के दौरे पर वनडे सीरीज में नजर आने वाले हैं।

वायरल हो रहा ये वीडियो

रोहित शर्मा का वीडियो फिल्‍मज्ञान नामक एक इंस्‍टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसमें रोहित कार से उतरकर कोकिलाबेन अस्‍पताल में प्रवेश कर रहे हैं। इस दौरान एक सिक्‍योरिटी पर्सन लोगों को वीडियो बनाने और उनके पास आने से रोकता नजर आ रहा है। हालांकि हम इस वीडियो को आपको यहां नहीं दिखा सकते, क्‍योंकि उस वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ अभद्र भाषा का इस्‍तेमाल किया गया है। उम्‍मीद करते हैं कि रोहित शर्मा पूर्ण रूप से स्‍वस्‍थ होंगे। उन्‍होंने हाल ही में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना फिटनेस टेस्ट भी दिया था और वह पास भी हो गए थे। 

इसी महीने मैदान पर आ सकते हैं नजर

रोहित शर्मा के फैंस क्रिकेट के मैदान पर उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार है। वर्ल्‍ड कप जीतने के बाद टी20 फॉर्मेट और इंग्‍लैंड दौरे से ठीक पहले टेस्‍ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हिटमैन अब ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में नजर आएंगे। उससे पहले इसी महीने वह ऑस्‍ट्रेलिया ए के खिलाफ भारत ए के लिए भी खेलते नजर आ सकते हैं।

चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से ब्रेक पर हैं हिटमैन

रोहित शर्मा ने भारत के लिए आखिरी मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल खेला था और उनकी कप्‍तानी में भारत ने ट्रॉफी जीती थी। उन्होंने इंग्‍लैंड दौरे से पहले मई में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। उन्होंने अपने टेस्‍ट करियर में 67 मैचों में 40.58 की औसत से 4,301 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्‍ले से 12 शतक और 18 अर्धशतक आए।

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अचानक देर रात पहुंचे मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल, टेंशन में फैंस

