विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस के लिए गुड न्यूज, इसी महीने मैदान पर दिख सकते हैं दोनों स्टार

Rohit Sharma and Virat Kohli Comeback: रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 वर्ल्‍ड कप के बाद टी20 और इंग्‍लैंड दौरे से ठीक पहले टेस्‍ट क्रिकेट से संन्‍यास ले लिया था, जिसके चलते ये दोनों स्‍टार चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से क्रिकेट के मैदान पर नजर नहीं आए हैं। इसी बीच खबर है कि ये रोहित और विराट इसी महीने 30 सितंबर से ऑस्‍ट्रेलिया ए के खिलाफ वापसी कर सकते हैं। इस सीरीज के जरिए रोहित-विराट की नजर ऑस्‍ट्रेलिया के दौरे पर वनडे की तैयारी पर होगी। इस तरह फैंस के लिए अब इंतजार की घड़ी खत्‍म होने जा रही है।