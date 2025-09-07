Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस के लिए गुड न्यूज, इसी महीने मैदान पर दिख सकते हैं दोनों स्टार

Rohit Sharma and Virat Kohli Comeback: विराट कोहली और रोहित शर्मा इसी महीने क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, ये दोनों स्‍टार ऑस्‍ट्रेलिया ए के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए इंडिया ए में चुने जा सकते हैं।

भारत

lokesh verma

Sep 07, 2025

Virat Kohli and Rohit Sharma
विराट कोहली और रोहित शर्मा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के बाद खुशी से झूमते हुए (Photo Credit - IANS)

Rohit Sharma and Virat Kohli Comeback: रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 वर्ल्‍ड कप के बाद टी20 और इंग्‍लैंड दौरे से ठीक पहले टेस्‍ट क्रिकेट से संन्‍यास ले लिया था, जिसके चलते ये दोनों स्‍टार चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से क्रिकेट के मैदान पर नजर नहीं आए हैं। इसी बीच खबर है कि ये रोहित और विराट इसी महीने 30 सितंबर से ऑस्‍ट्रेलिया ए के खिलाफ वापसी कर सकते हैं। इस सीरीज के जरिए रोहित-विराट की नजर ऑस्‍ट्रेलिया के दौरे पर वनडे की तैयारी पर होगी। इस तरह फैंस के लिए अब इंतजार की घड़ी खत्‍म होने जा रही है।

विराट-रोहित की होगी वापसी!

भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद से एकदिवसीय मैच नहीं खेली है। अक्टूबर में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है। इसके पहले ही इन दोनों की वापसी संभव है। एचटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 3 मैचों को वनडे सीरीज के लिए ये दोनों उपलब्‍ध हो सकते हैं। ऐसे में फैंस को उनकी वापसी के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

19 अक्‍टूबर से ऑस्ट्रेलिया का दौरा

अक्टूबर-नवंबर में भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा है। जहां इन दोनों ही देशों के बीच 3 वनडे और 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जानी है। रोहित और विराट इंडिया ए के लिए खेलते हुए अपनी फॉर्म हासिल करना चाहेंगे, ताकि ऑस्‍ट्रेलिया के दौरे पर कुछ शानदार प्रदर्शन कर सकें। ऑस्ट्रलिया के खिलाफ भारतीय टीम को 19, 23 और 25 अक्टूबर को वनडे मुकाबले खेलने हैं।

इंडिया A vs ऑस्ट्रेलिया A की वनडे सीरीज का शेड्यूल

30 सितंबर - पहला वनडे (ग्रीन पार्क, कानपुर)
3 अक्टूबर - दूसरा वनडे  (ग्रीन पार्क, कानपुर)
5 अक्टूबर - तीसरा वनडे (ग्रीन पार्क, कानपुर)

Published on:

07 Sept 2025 01:19 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस के लिए गुड न्यूज, इसी महीने मैदान पर दिख सकते हैं दोनों स्टार

