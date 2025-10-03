Patrika LogoSwitch to English

रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे या नहीं? भारतीय सिलेक्टर इस दिन ले सकते हैं फैसला

Team India अक्टूबर-नवंबर में तीन वनडे और पांच टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 03, 2025

चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली

चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली (फोटो- IANS)

Rohit Sharma and Virat Kohli are set to return to international Cricket: रोहित शर्मा और विराट कोहली के अंतरराष्ट्रीय करियर को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दोनों खिलाड़ी टेस्ट और टी-20 से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अभी भी वनडे खेल रहे हैं। टीम इंडिया अक्टूबर-नवंबर में तीन वनडे और पांच टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से शनिवार (4 अक्टूबर) को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे करियर को लेकर चल रहे तमाम अटकलों पर से पर्दा उठ जाएगा।

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 2024 में आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। इसके बाद इस साल जून-जुलाई में इंग्लैंड दौरे से पहले दोनों खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा दिया था। ऐसे में इंग्लैंड दौरे के बाद अब वेस्टइंडीज की मौजूदा टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल टीम इंडिया का नेतृत्व कर रहे हैं।

टीम इंडिया अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत वनडे सीरीज से करेगी। टीम इंडिया 19 अक्टूबर (पर्थ), 23 अक्टूबर (एडिलेड) और 25 अक्टूबर (सिडनी) को ऑस्ट्रेलिया से वनडे खेलेगी। इसके बाद टीम इंडिया 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज भी खेलेगी, जो 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक खेली जाएगी। भारतीय चयनकर्ताओं की ओर से वनडे के साथ ही साथ टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए भी टीम इंडिया के ऐलान की उम्मीद है।

रोहित शर्मा और विराट कोहली मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हैं। करीब 7 महीने से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर रहने के बाद दोनों क्रिकेटर भारत की वनडे टीम में वापसी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उधर, विराट कोहली और रोहित शर्मा की भारतीय टीम में वापसी के बारे में संकेत जियो हॉटस्टार की ओर से वनडे सीरीज को लेकर जारी प्रोमोशनल टीजर से भी मिल रहे हैं।

