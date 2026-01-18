Rohit Sharma and Virat Kohli Next ODI Match: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच आज इंदौर के होल्‍कर क्रिकेट स्‍टेडियम में तीन मैचों की सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मैच के बाद क्रिकेट फैंस अगले 6 महीनों तक विराट कोहली और रोहित शर्मा को अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में मिस करेंगे। क्‍योंकि इसके बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20I के साथ एक्‍शन में नजर आएगी और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप और फिर आईपीएल 2026 का आयोजन होगा। ये दोनों सुपरस्टार आईपीएल में तो अपनी-अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते दिखेंगे, लेकिन भारतीय जर्सी में जून में ही नजर आएंगे।