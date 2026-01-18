18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

विराट-रोहित को आज के बाद 6 महीने तक मिस करेंगे फैंस, जानें अगला अंतरराष्‍ट्रीय मुकाबला कब-किसके खिलाफ खेलेंगे?

Rohit Sharma and Virat Kohli Next ODI Match: इंदौर में आज न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के बाद अगले 6 महीनों तक विराट कोहली और रोहित शर्मा को क्रिकेट फैंस भारतीय जर्सी में मिस करेंगे। आइये यहां हम आपको बताते हैं कि ये दोनों अब कब और किसके खिलाफ अगला अंतरराष्‍ट्रीय मैच खेलेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 18, 2026

Rohit Sharma and Virat Kohli Next ODI Match

रोहित शर्मा और विराट कोहली। (फोटो सोर्स: IANS)

Rohit Sharma and Virat Kohli Next ODI Match: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच आज इंदौर के होल्‍कर क्रिकेट स्‍टेडियम में तीन मैचों की सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मैच के बाद क्रिकेट फैंस अगले 6 महीनों तक विराट कोहली और रोहित शर्मा को अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में मिस करेंगे। क्‍योंकि इसके बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20I के साथ एक्‍शन में नजर आएगी और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप और फिर आईपीएल 2026 का आयोजन होगा। ये दोनों सुपरस्टार आईपीएल में तो अपनी-अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते दिखेंगे, लेकिन भारतीय जर्सी में जून में ही नजर आएंगे।

शानदार फॉर्म में विराट-रोहित

टी20 इंटरनेशनल और टेस्‍ट क्रिकेट से संन्‍यास के बाद अब विराट और रोहित सिर्फ वनडे अंतरराष्‍ट्रीय फॉर्मेट में ही खेलते हैं। पिछले 3 महीनों में दोनों आइकन्स को क्रिकेट फैंस से बहुत प्यार और सपोर्ट मिला है। इस दौरान दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया है। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीता तो विराट ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीता।

भारतीय टीम के जून से दिसंबर तक 15 वनडे मैच

बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के बाद भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ जून में वनडे सीरीज से वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी शुरू करेगी। ये दोनों ही वनडे बैटिंग यूनिट के सेटअप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। भारतीय टीम के जून से दिसंबर तक 15 वनडे मैच शेड्यूल हैं, जिनमें ये दोनों नजर आएंगे।

टीम इंडिया का आगामी वनडे शेड्यूल

  • अफगानिस्तान के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज (तारीखों की घोषणा बाकी)
  • इंग्लैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज
  • पहला वनडे (14 जुलाई)
  • दूसरा वनडे (16 जुलाई)
  • तीसरा वनडे (19 जुलाई)
  • वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज (तारीखों की घोषणा बाकी)
  • न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज (तारीखों की घोषणा बाकी)
  • श्रीलंका के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज (तारीखों की घोषणा बाकी)

ये भी पढ़ें

IND vs NZ 3rd ODI: रोहित शर्मा के पास आज इतिहास रचने का मौका, निशाने पर सचिन तेंदुलकर का ये महारिकॉर्ड
क्रिकेट
IND vs NZ 3rd ODI

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

india vs new zealand 2026

Published on:

18 Jan 2026 12:09 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / विराट-रोहित को आज के बाद 6 महीने तक मिस करेंगे फैंस, जानें अगला अंतरराष्‍ट्रीय मुकाबला कब-किसके खिलाफ खेलेंगे?

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs NZ 3rd OD जीतते ही इतिहास रच देगा न्यूजीलैंड, 50 साल के इतिहास में पहली बार होगा ऐसा!

india vs new zealand 3rd odi nz will create history by winning this series for the first time in 50 years
क्रिकेट

रोहित शर्मा के पास आज इतिहास रचने का मौका, निशाने पर सचिन तेंदुलकर का ये महारिकॉर्ड

IND vs NZ 3rd ODI
क्रिकेट

इंदौर के ‘जहरीले’ पानी से डरी टीम इंडिया! कप्तान गिल साथ लाए 3 लाख का वॉटर प्यूरीफायर, कोहली बोतलों का पूरा बैग ढोते नजर आए!

क्रिकेट

VHT Final: सौराष्ट्र और विदर्भ के बीच खिताबी जंग, विदर्भ लगातार दूसरी बार फाइनल में, सौराष्ट्र को तीसरे खिताब की तलाश

vht final saurashtra looking for 3rd championship vidarbha to find their first trophy
क्रिकेट

स्कोर 7/5, चार बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाये, फिर आया ‘बेबी एबी’ और रदरफोर्ड का तूफान और ऐसे जीती टीम

Pretoria Capitals
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.