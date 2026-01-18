रोहित शर्मा और विराट कोहली। (फोटो सोर्स: IANS)
Rohit Sharma and Virat Kohli Next ODI Match: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में तीन मैचों की सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मैच के बाद क्रिकेट फैंस अगले 6 महीनों तक विराट कोहली और रोहित शर्मा को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मिस करेंगे। क्योंकि इसके बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20I के साथ एक्शन में नजर आएगी और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप और फिर आईपीएल 2026 का आयोजन होगा। ये दोनों सुपरस्टार आईपीएल में तो अपनी-अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते दिखेंगे, लेकिन भारतीय जर्सी में जून में ही नजर आएंगे।
टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद अब विराट और रोहित सिर्फ वनडे अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट में ही खेलते हैं। पिछले 3 महीनों में दोनों आइकन्स को क्रिकेट फैंस से बहुत प्यार और सपोर्ट मिला है। इस दौरान दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया है। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीता तो विराट ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीता।
बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के बाद भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ जून में वनडे सीरीज से वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी शुरू करेगी। ये दोनों ही वनडे बैटिंग यूनिट के सेटअप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। भारतीय टीम के जून से दिसंबर तक 15 वनडे मैच शेड्यूल हैं, जिनमें ये दोनों नजर आएंगे।
