गौतम गंभीर और अजीत अगरकर से मतभेद की वजह से छीन ली गई रोहित शर्मा से कप्तानी! टीम से जल्द हो सकते हैं बाहर

एक ओर सबा करीम रोहित शर्मा से वनडे कप्तानी छीने जाने पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कोहली-रोहित को चुने जाने पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। वेंगसकर का कहना है कि ये खिलाड़ी लंबे वक्त से खेल से दूर हैं। ऐसे में उनकी फॉर्म और फिटनेस का आकलन बेहद मुश्किल है। हालांकि, उन्होंने स्वीकारा है कि रोहित-कोहली संभवत: शानदार रिकॉर्ड के चलते टीम में चुने गए हैं। रोहित शर्मा के वनडे फॉर्मेट में प्रदर्शन को देखा जाए, तो तीन दोहरे शतक जड़ चुके दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 273 मुकाबलों में 48.76 की औसत के साथ 11,168 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 32 शतक और 58 अर्धशतक निकले।