IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हरी जर्सी पहनेगी RCB, बेहद दिलचस्प है वजह

साल 2011 में इस पहल को शुरू किया गया था और ये अब तक कायम है। टीम का अगला लक्ष्य कार्बन न्यूट्रल से आगे बढ़कर कार्बन पॉजिटिव बनना है। फ्रेंचाइजी के CEO राजेश मेनन ने कहा, " टी20 फ्रेंचाइजी के तौर पर कार्बन न्यूट्रल दर्जा हासिल करना सालों की मेहनत का नतीजा है। हरी जर्सी इसी सोच की झलक है और हम चाहते हैं कि यह हमारे फैंस और साझेदारों को भी जिम्मेदार तरीके से जीने की प्रेरणा दे।"