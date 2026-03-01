30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी की बदौलत 73 गेंद में RR ने जीत मैच, सीएसके से यहां हुई बड़ी गलती

RR vs CSK Highlights, IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स ने 128 रन के लक्ष्य को 12.1 ओवर में सिर्फ 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Mar 30, 2026

राजस्थान रॉयल्स

राजस्थान रॉयल्स (फोटो-IANS)

RR vs CSK IPL 2026 Highlights: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के तीसरे मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) को 8 विकेट से हरा दिया। वैभव ने महज 15 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा और वह राजस्थान रॉयल्स के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए।

73 गेंद में हासिल कर लिया लक्ष्य

बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स 128 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी थी। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने पहले विकेट के लिए 6.2 ओवर में 75 रन जोड़कर जीत की मजबूत नींव रखी। इस साझेदारी में वैभव ज्यादा आक्रामक रहे। उन्होंने 17 गेंदों पर 4 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 52 रन बनाए। अंशुल कंबोज की गेंद पर सरफराज खान ने शानदार कैच लेकर उनकी पारी का अंत किया।

यशस्वी जायसवाल ने दूसरे विकेट के लिए ध्रुव जुरेल के साथ 24 रन जोड़े। जुरेल 9 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद जायसवाल और कप्तान रियान पराग ने नाबाद 29 रन की साझेदारी कर टीम को जीत दिलाई। राजस्थान ने 12.1 ओवर में 2 विकेट पर 128 रन बनाकर मुकाबला 8 विकेट से जीत लिया। जायसवाल ने पारी में एंकर की भूमिका निभाई और 36 गेंदों पर 1 छक्का व 3 चौकों की मदद से 38 रन बनाकर नाबाद रहे। पराग ने 11 गेंदों पर 1 छक्का और 1 चौके की मदद से 14 रन बनाकर नाबाद योगदान दिया। सीएसके की ओर से दोनों विकेट अंशुल कंबोज ने लिए।

CSK की सबसे बड़ी गलती

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन साधारण रहा। उनकी सबसे बड़ी गलती टॉप ऑर्डर ने की, जिस पिच पर वैभव ने 15 गेंद में अर्धशतक जड़ा, उसी पिच पर 51 रन तक पहुंचने के लिए सीएसके ने 5 विकेट गंवा दिए और पूरी टीम 19.4 ओवर में 127 रन पर सिमट गई। टीम के लिए 100 का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल हो जाता, अगर आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए जेमी ओवरटन ने 36 गेंदों पर 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 43 रन की पारी नहीं खेली होती। ओवरटन ने आखिरी विकेट के लिए कंबोज के साथ 33 रन की साझेदारी की। इसके अलावा, सरफराज खान ने 17 और कार्तिक शर्मा ने 18 रन बनाए।

राजस्थान रॉयल्स के लिए जोफ्रा आर्चर ने 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट, नांद्रे बर्गर ने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट और रवींद्र जडेजा ने 3 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए। ब्रिजेश शर्मा, संदीप शर्मा और रवि बिश्नोई को 1-1 विकेट मिला।

ये भी पढ़ें

वैभव सूर्यवंशी ने फिर मचाया तहलका, जड़ा RR के लिए IPL इतिहास का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक, देखें लिस्ट
क्रिकेट
Vaibhav Sooryavanshi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

IPL 2026

Updated on:

30 Mar 2026 10:55 pm

Published on:

30 Mar 2026 10:51 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी की बदौलत 73 गेंद में RR ने जीत मैच, सीएसके से यहां हुई बड़ी गलती

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

पाकिस्तानी खिलाड़ी के खिलाफ तगड़ा एक्शन, लगा 2 करोड़ का जुर्माना, जानें पूरा मामला

Naseem Shah and Virat Kohli
क्रिकेट

चेन्नई सुपर किंग्स हारी और टूट गया एमएम धोनी का रिकॉर्ड, एक बॉलर ने छोड़ा ‘माही’ को पीछे

MS Dhoni IPL retirement confirmed
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी ने फिर मचाया तहलका, जड़ा RR के लिए IPL इतिहास का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक, देखें लिस्ट

Vaibhav Sooryavanshi
क्रिकेट

RR के बॉलर्स ने मचाई सनसनी, स्टार और धाकड़ बल्लेबाजों से भरी CSK की बैटिंग को कर दिया तहस-नहस

Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings IPL 2026
क्रिकेट

CSK की जर्सी में उतरते ही संजू सैमसन के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड, 6 साल बाद पहली बार हुआ ऐसा

Sanju Samson vs rr in ipl 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.