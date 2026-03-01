वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी की बदौलत 73 गेंद में RR ने जीत मैच, सीएसके से यहां हुई बड़ी गलती

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन साधारण रहा। उनकी सबसे बड़ी गलती टॉप ऑर्डर ने की, जिस पिच पर वैभव ने 15 गेंद में अर्धशतक जड़ा, उसी पिच पर 51 रन तक पहुंचने के लिए सीएसके ने 5 विकेट गंवा दिए और पूरी टीम 19.4 ओवर में 127 रन पर सिमट गई। टीम के लिए 100 का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल हो जाता, अगर आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए जेमी ओवरटन ने 36 गेंदों पर 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 43 रन की पारी नहीं खेली होती। ओवरटन ने आखिरी विकेट के लिए कंबोज के साथ 33 रन की साझेदारी की। इसके अलावा, सरफराज खान ने 17 और कार्तिक शर्मा ने 18 रन बनाए।