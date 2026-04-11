RR vs RCB: जीत की पटरी से तो RCB उतरी ही, इस तूफानी बल्लेबाज के नाम भी जुड़ गया शर्मनाक रिकॉर्ड

फिल साल्ट अपने आईपीएल करियर में तीसरी बार मैच की पहली ही गेंद पर आउट हुए। उन्होंने इस लीग में सबसे ज्यादा बार पहली गेंद पर आउट होने का अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया है। साल्ट को जोफ्रा आर्चर ने ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराया। आईपीएल में पारी की पहली गेंद पर सबसे ज्यादा बार आउट होने का रिकॉर्ड पार्थिव पटेल (4) के नाम है। वहीं साल्ट, ड्वेन ब्रावो, पृथ्वी शॉ और केएल राहुल इस अनचाही लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं।