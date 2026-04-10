RCB के इस गेंदबाज से वैभव सूर्यवंशी को खतरा! नहीं दोहराना चाहेंगे पिछले सीजन की ये गलती

इस सीजन जसप्रीत बुमराह के खिलाफ दो छक्के लगाकर उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वह गेंदबाज नहीं, बल्कि गेंद को देखकर खेलते हैं। उनके हौसले बुलंद तो हैं लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से कितना सीखा है, ये भी देखने वाली बात होगी। इस सीजन सूर्यवंशी ने अब तक तीन मैचों में 40 की औसत से 122 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 248 से ऊपर का रहा है, जो आईपीएल 2026 में अब तक सबसे ज्यादा है। उन्होंने इस सीजन 10 चौके और 11 छक्के लगाए हैं।