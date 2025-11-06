इस साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी को अचानक छोड़ना पड़ा भारत, पहुंचा पाकिस्तान, अगले सप्ताह हो सकती है वापसी

रुबीन हरमन (फोटो- IANS)
India A vs South Africa A: अनाधिकारिक टेस्ट में ऋषभ पंत की कप्तानी में भारत A की टीम का मुकाबला साउथ अफ्रीका की A टीम से जारी है। इस मुकाबले से पहले साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी को अचानक भारत छोड़कर पाकिस्तान रवाना होना पड़ा। दरअसल लाहौर में खेले गए टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में डेवाल्ड ब्रेविस चोटिल हो गए थे। गुरुवार को साउथ अफ्रीका क्रिकेट ने रिप्लेसमेंट का ऐलान किया और विकेटकीपर बल्लेबाज रुबिन हरमन को टीम में शामिल किया, जिसकी वजह से हरमन को दूसरे वनडे से पहले रवाना होना पड़ा।
बता दें कि हरमन एक सप्ताह के बाद साउथ अफ्रीका के साथ वापस आ सकते हैं। साउथ अफ्रीका को भारत दौरे पर 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है। अगर क्रिकेट साउथ अफ्रीका हरमन को भारत दौरे के लिए टीम में चुनता है तो वह पाकिस्तान से फिर भारत आ जाएंगे। इसके अलावा ब्रेविस भी दक्षिण अफ्रीकी टीम के साथ ही रहेंगे और 14 नवंबर से शुरू होने वाले भारत के दो टेस्ट मैच के दौरे की तैयारी करेंगे।
भारत दौरे पर साउथ अफ्रीका की टीम 14 नवंबर से कोलकाता में पहला टेस्ट मैच खेलेगी। इसके बाद 22 नवंबर से गुवाहाटी में दूसरा मुकाबला खेलेगी। दोनों टीमों के बीच इसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। पहला मुकाबला 30 नवंबर को खेला जाएगा। दूसरा 3 दिसंबर और तीसरा 6 दिसंबर को खेला जाएगा। इसके बाद 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। कटक में सीरीज का पहला मुकाबला 9 दिसंबर को खेला जाएगा, जबकि आखिरी मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।
पाकिस्तान दौरे पर साउथ अफ्रीका बिना मुख्य खिलाड़ियों के खेल रही है। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म हुई तो 3 मैचों की टी20 सीरीज को पाकिस्तान ने 2-1 से जीत लिया। वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से जीत मिली थी।
