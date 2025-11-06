इस साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी को अचानक छोड़ना पड़ा भारत, पहुंचा पाकिस्तान, अगले सप्ताह हो सकती है वापसी

India A vs South Africa A: अनाधिकारिक टेस्ट में ऋषभ पंत की कप्तानी में भारत A की टीम का मुकाबला साउथ अफ्रीका की A टीम से जारी है। इस मुकाबले से पहले साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी को अचानक भारत छोड़कर पाकिस्तान रवाना होना पड़ा। दरअसल लाहौर में खेले गए टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में डेवाल्ड ब्रेविस चोटिल हो गए थे। गुरुवार को साउथ अफ्रीका क्रिकेट ने रिप्लेसमेंट का ऐलान किया और विकेटकीपर बल्लेबाज रुबिन हरमन को टीम में शामिल किया, जिसकी वजह से हरमन को दूसरे वनडे से पहले रवाना होना पड़ा।