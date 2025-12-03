Ruturaj Gaikwad 100: दूसरे वनडे में ऋतुराज गायकवाड़ की आई आंधी, सिर्फ इतनी गेंदों में ठोक दिया शतक

IND vs SA 2nd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रायपुर के वीर नरायण क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक जड़ दिया है। यह उनका पहला वनडे शतक है। उन्होंने 78 गेंदों में 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से यह कारनामा किया। इस दौरान उन्होंने 129 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। गायकवाड़ ने विराट कोहली के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 156 गेंदों में 195 रन की साझेदारी हुई। गायकवाड़ 36वें ओवर में मार्को यानसन की गेंद पर आउट हो गए। उन्होंने 83 गेंदों में 105 रन की पारी खेली।