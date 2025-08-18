Patrika LogoSwitch to English

SA vs AUS: ODI सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका टीम का ऐलान, T20i में गदर मचाने वाले ये दो खिलाड़ी भी शामिल

South Africa ODI Squad: साउथ अफ्रीका ने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ आगामी तीन मैचों की ODI सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। T20i में शानदार प्रदर्शन करने वाले क्वेना मफाका और डेवाल्ड ब्रेविस को पहली बार वनडे टीम में जगह दी गई है।

भारत

lokesh verma

Aug 18, 2025

South Africa ODI Squad
South Africa ODI Squad: साउथ अफ्रीका की टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

South Africa ODI Squad against Australia: टी20 इंटरनेशनल सीरीज खत्‍म होने के बाद साउथ अफ्रीका ने आगामी वनडे सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में गदर मचाने वाले क्वेना मफाका और डेवाल्ड ब्रेविस को साउथ अफ्रीका की वनडे टीम में शामिल किया गया है। वनडे सीरीज की शुरुआत से पहले साउथ अफ्रीकी कप्तान टेंबा बावुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब आप युवा खिलाड़ियों को देखते हैं तो यह हमेशा रोमांचक होता है। जाहिर है कि ब्रेविस पर ही सभी की निगाहें हैं। वह अपना दमखम दिखा रहे हैं। अपनी क्षमता दिखा रहे हैं। मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि वह वनडे में कितना कमाल दिखा सकते हैं।

क्वेना मफाका ने टी20 सीरीज में लिए थे 9 विकेट

19 वर्षीय तेज गेंदबाज क्वेना मफाका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में 9 विकेट अपने नाम किए थे। पहले मैच में उन्होंने 20 रन देकर चार विकेट हासिल किए। अगले मुकाबले में 57 रन देकर तीन शिकार किए। तीसरे मैच में मफाका ने 36 रन देकर दो विकेट चटकाए। वहीं, डेवाल्ड ब्रेविस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने तीन पारियों में 90 की औसत के साथ 180 रन बनाए।

दूसरे टी20 में ब्रेविस ने खेली थी नाबाद 125 रन की पारी

ब्रेविस सीरीज के पहले मैच में सिर्फ दो ही रन बना सके थे, जिसके बाद उन्होंने अगले मुकाबले में नाबाद 125 रन की पारी खेली। तीसरे और निर्णायक मैच में ब्रेविस के बल्ले से 53 रन निकले। अब दाएं हाथ के इस बल्लेबाज को वनडे फॉर्मेट में डेब्यू का मौका मिला है।

19 अगस्‍त से शुरू होगी सीरीज

ऑस्ट्रेलिया-साउथ अफ्रीका के बीच 19 अगस्त से वनडे सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। पहला मैच केर्न्स में खेला जाना है, जिसके बाद 22 अगस्त को मैके में दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला भी मैके में 24 अगस्त को आयोजित होगा।

वनडे सीरीज के लिए साउथ टीम

टेंबा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीत्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, टोनी डी जोरजी, एडेन मार्करम, क्वेना मफाका, सेनुरन मुथुसामी, केशव महाराज, वियान मुल्डर, लुंगी एनगिडी, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स और प्रेनेलन सुब्रायन।

Published on:

18 Aug 2025 01:22 pm

SA vs AUS: ODI सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका टीम का ऐलान, T20i में गदर मचाने वाले ये दो खिलाड़ी भी शामिल

