SA vs AUS: ODI सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका टीम का ऐलान, T20i में गदर मचाने वाले ये दो खिलाड़ी भी शामिल

South Africa ODI Squad against Australia: टी20 इंटरनेशनल सीरीज खत्‍म होने के बाद साउथ अफ्रीका ने आगामी वनडे सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में गदर मचाने वाले क्वेना मफाका और डेवाल्ड ब्रेविस को साउथ अफ्रीका की वनडे टीम में शामिल किया गया है। वनडे सीरीज की शुरुआत से पहले साउथ अफ्रीकी कप्तान टेंबा बावुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब आप युवा खिलाड़ियों को देखते हैं तो यह हमेशा रोमांचक होता है। जाहिर है कि ब्रेविस पर ही सभी की निगाहें हैं। वह अपना दमखम दिखा रहे हैं। अपनी क्षमता दिखा रहे हैं। मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि वह वनडे में कितना कमाल दिखा सकते हैं।