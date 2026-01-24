24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान, राइजिंग एशिया कप के लिए भी महिला टीम घोषित

भारतीय महिला टीम अगले महीने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी। जहां टीम तीन वनडे, तीन टी20 और एक टेस्ट मैच खेलेगी। इसके लिए बीसीसीआई ने टीम का ऐलान कर दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 24, 2026

Indian Women Cricket Team

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)

India squad for Test series against Australia Women: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की महिला चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले एकमात्र टेस्ट मैच के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान कर दिया है। यह टेस्ट मैच पर्थ के वाका स्टेडियम में 6 से 9 मार्च के बीच खेला जाएगा। इस टेस्ट के आलवा भारत ऑस्ट्रेलिया से तीन टी20 और तीन वनडे मुक़ाबले भी खेलेगा।

टेस्ट टीम में इन खिलाड़ियों को मिली जगह

टेस्ट टीम की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में ही सौंपी गई है। वहीं स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनया गया है। इसके अलावा रिचा घोष, उमा छेत्री, प्रतिका रावल, हरलीन देयोल और दीप्ति शर्मा जैसे स्टार खिलाड़ी भी टीम में मौजूद हैं। वनडे और टी20 टीम में एक बदलाव हुआ है। विकेटकीपर जी. कमलिनी चोट के चलते बाहर हो गई हैं और सेलेक्टर्स ने उनकी जगह उमा छेत्री को टीमों में शामिल किया है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का टेस्ट रिकॉर्ड

भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीमों के बीच अब तक 11 टेस्ट मैच खेले गए हैं। भारतीय टीम को एक मैच जीतने में सफलता मिली है। ऑस्ट्रेलिया ने 4 मैचों में जीत हासिल की है। 7 मैच ड्रॉ रहे हैं। दोनों देशों के बीच आखिरी बार 21 से 24 दिसंबर 2023 तक टेस्ट खेला गया था। इस मैच में भारतीय टीम विजयी रही थी।

राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भी हुआ ऐलान

बीसीसीआई ने ACC राइजिंग स्टार्स महिला एशिया कप के लिए भी टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम की कमान भारतीय ऑलराउंडर राधा तड़ाव के सौंपी गई है। टीम में अनुष्का शर्मा, हुमैरा काज़ो और वृंदा दिनेश जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं दीया यादव और ममता का टीम में चयन फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर है। भारतीय महिला टीम 13 फरवरी को UAE के खिलाफ मैच से अपने राइजिंग एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगी। इसके बाद वे ग्रुप स्टेज में 15 और 17 फरवरी को पाकिस्तान ए और नेपाल का सामना करेंगी।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए भारतीय महिला टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, अमनजोत कौर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), उमा छेत्री (विकेटकीपर), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, वैष्णवी शर्मा, सयाली सतघरे।

एसीसी राइजिंग स्टार एशिया कप टीम के लिए भारत ए टीम

राधा यादव (कप्तान), हुमैरा काजी, वृंदा दिनेश, अनुष्का शर्मा, दीया यादव*, तेजल हसब्निस, नंदनी कश्यप (विकेटकीपर), ममता एम (विकेटकीपर), सोनिया मेंढिया, मिन्नू मणि, तनुजा कंवर, प्रेमा रावत, साइमा ठाकोर, जिन्तामणि कलिता, नंदनी शर्मा।

ये भी पढ़ें

IND vs NZ 3rd T20i: धमाकेदार जीत के बावजूद हो सकते हैं भारतीय टीम में दो बड़े बदलाव! जानें कौन IN और कौन होगा OUT
क्रिकेट
IND vs NZ 2nd T20i Playing 11 Prediction

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

24 Jan 2026 12:49 pm

Published on:

24 Jan 2026 12:41 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान, राइजिंग एशिया कप के लिए भी महिला टीम घोषित

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान एक बार फिर होंगे आमने-सामने! जानें कब और कहां खेला जाएगा महामुकाबला

u19 world cup 2026 india may play against pakistan in super six see equation
क्रिकेट

IND vs NZ Pitch Report: तेज गेंदबाजों को मिलेगी स्विंग और बाउंस, हाई स्कोरिंग होगा मुक़ाबला, पढ़ें गुवाहाटी की पिच का हाल

Guwahati pitch report
क्रिकेट

रोमांटिक मूवी जैसी है ऑलराउंडर Shivam Dube की लव स्टोरी, धर्म की दीवार तोड़कर 6 साल बड़ी महिला से रचाई शादी

shivam dube love story got married to muslim woman 6 years older than him
क्रिकेट

IND vs NZ 3rd T20i: धमाकेदार जीत के बावजूद हो सकते हैं भारतीय टीम में दो बड़े बदलाव! जानें कौन IN और कौन होगा OUT

IND vs NZ 2nd T20i Playing 11 Prediction
क्रिकेट

IND vs NZ: गुस्से में इस पूर्व भारतीय खिलाड़ी से भिड़े हार्दिक पंड्या, जमकर हुई बहस, देखें वायरल Video

IND vs NZ
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.