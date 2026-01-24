ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान, राइजिंग एशिया कप के लिए भी महिला टीम घोषित

बीसीसीआई ने ACC राइजिंग स्टार्स महिला एशिया कप के लिए भी टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम की कमान भारतीय ऑलराउंडर राधा तड़ाव के सौंपी गई है। टीम में अनुष्का शर्मा, हुमैरा काज़ो और वृंदा दिनेश जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं दीया यादव और ममता का टीम में चयन फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर है। भारतीय महिला टीम 13 फरवरी को UAE के खिलाफ मैच से अपने राइजिंग एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगी। इसके बाद वे ग्रुप स्टेज में 15 और 17 फरवरी को पाकिस्तान ए और नेपाल का सामना करेंगी।