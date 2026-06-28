28 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

SA vs BAN: दक्षिण अफ्रीका की घातक गेंदबाजी, बांग्लादेश को मात्र 118 रन पर रोका

बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेशी टीम निर्धारित ओवरों में 5 विकेट गंवाकर 117 रन ही बना सकी। इस टीम को पहली ही गेंद पर जुएरिया फिरदौस (0) के रूप में शुरुआती झटका लगा। इसके बाद ताज नेहर (1) और सोभना मोस्टरी की जोड़ी दूसरे विकेट के लिए 14 रन ही जुटा सकी।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jun 28, 2026

BAn vs SA

बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका को 118 रन का टारगेट दिया (photo - EspncricInfo)

South Africa Women vs Bangladesh Women, Women's T20 World Cup 2026: बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 29वें मैच में जीत के लिए 118 रन का टारगेट रखा है। लॉर्ड्स में जारी इस मुकाबले में बांग्लादेश की जीत भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की राह को आसान बना सकती है।

बांग्लादेशी की खराब बल्लेबाजी

रविवार को लंदन में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेशी टीम निर्धारित ओवरों में 5 विकेट गंवाकर 117 रन ही बना सकी। इस टीम को पहली ही गेंद पर जुएरिया फिरदौस (0) के रूप में शुरुआती झटका लगा। इसके बाद ताज नेहर (1) और सोभना मोस्टरी की जोड़ी दूसरे विकेट के लिए 14 रन ही जुटा सकी। बांग्लादेश ने 14 के स्कोर तक अपने 2 विकेट खो दिए थे। यहां से सोभना ने शर्मिन अख्तर के साथ तीसरे विकेट के लिए 62 गेंदों में 56 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस साझेदारी के टूटने के बाद बांग्लादेश फिर से बिखर गई।

नॉनकुलुलेको ने झतेक दो विकेट

शर्मिन 29 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लौटीं, जबकि सोभना ने 48 गेंदों में 1 छक्के और 3 चौकों के साथ 42 रन बनाए। इनके अलावा, कप्तान निगार सुल्ताना 20 गेंदों में 5 बाउंड्री के साथ 32 रन बनाकर नाबाद रहीं। विपक्षी खेमे से नॉनकुलुलेको म्लाबा ने 22 रन देकर 2 विकेट निकाले, जबकि मारिजैन कप्प, शबनीम इस्माइल और नादिन डी क्लार्क ने 1-1 विकेट हासिल किया।

दक्षिण अफ्रीका के पास सेमीफ़ाइनल में जाने का मौका

'ग्रुप-ए' की प्वाइंट्स टेबल में बांग्लादेश 4 में से 2 मैच जीतकर फिलहाल प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है। वहीं, दक्षिण अफ्रीका 4 में से 3 मैच जीतकर तीसरे स्थान पर है। भारत ने 4 में से 3 मैच अपने नाम किए हैं, लेकिन +2.268 नेट रन रेट के चलते साउथ अफ्रीका (+0.734) से ऊपर है। ऑस्ट्रेलियाई टीम शुरुआती सभी चार मैच जीतकर शीर्ष पर है।

भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दिन के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। साउथ अफ्रीका की हार भी टॉप-4 में उसकी जगह को पक्की कर सकती है। अगर बांग्लादेशी टीम इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हरा देती है, तो भारत के लिए सेमीफाइनल की राह आसान हो जाएगी।

लौरा वोल्वार्ड्ट की कप्तानी में साउथ अफ्रीका इस मुकाबले में ताजमिन ब्रित्स, एनेरी डर्कसेन, डेन वैन नीकेर्क, मारिजैन कप्प, नादिन डी क्लार्क, क्लो ट्रायॉन, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), शबनीम इस्माइल, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा के साथ उतरी है।

वहीं, बांग्लादेशी टीम ताज नेहर, जुएरिया फिरदौस, शर्मिन अख्तर, निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान), सोभना मोस्टरी, शोर्ना अख्तर, रितु मोनी, राबिया खान, नाहिदा अख्तर, मारुफा अख्तर और शंजीदा अख्तर मेघला के साथ यह मैच खेल रही है।

US Open Badminton: किदांबी श्रीकांत का जोरदार प्रदर्शन, फाइनल में बनाई जगह, सेमीफाइनल में हारे रौनक चौहान

ये भी पढ़ें
Kidambi Srikanth

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Women's T20 World Cup 2026

Updated on:

28 Jun 2026 04:58 pm

Published on:

28 Jun 2026 04:56 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / SA vs BAN: दक्षिण अफ्रीका की घातक गेंदबाजी, बांग्लादेश को मात्र 118 रन पर रोका

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's T20 World Cup 2026

IND vs IRE: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, वैभव सूर्यवंशी नहीं प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे ने किया डेब्यू, देखें प्लेइंग 11

IND vs IRE 2nd T20
क्रिकेट

‘Vaibhav Sooryavanshi T20 क्रिकेट को एक और लेवल ऊपर ले जा सकता है’, माइकल वॉन का बड़ा बयान

Michael Vaughan on Vaibhav Sooryavanshi
क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया ने 2018 से अब तक 5 विमेंस T20 वर्ल्ड कप एडिशन में 90% मैच जीते, लेकिन भारत से नहीं पा सका पार

Aus W vs Ind W
क्रिकेट

अभिषेक शर्मा के पास आज T20i में इतिहास रचने का मौका, सिर्फ 2 छक्‍के जड़ते ही रोहित-सूर्या के क्‍लब में होगी एंट्री

India vs Ireland
क्रिकेट

FIFA 2026: अब खेले जाएंगे नॉकआउट मुक़ाबले, राउंड ऑफ 32 में इन टीमों ने बनाई जगह, देखें पूरा शेड्यूल

FIFA 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.