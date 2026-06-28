‘Vaibhav Sooryavanshi T20 क्रिकेट को एक और लेवल ऊपर ले जा सकता है’, माइकल वॉन का बड़ा बयान

बता दें कि भारत और इंग्‍लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज 1 जुलाई से डरहम में होने जा रहा है। इससे पहले अजिंक्य रहाणे के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए वॉन ने कहा कि वॉन ने कहा कि एक चीज है, जिससे वैभव सूर्यवंशी को निपटना होगा और वह फील्डिंग है। यहां कोई इम्पैक्ट सब नहीं है, जहां वह बेंच पर बैठ सके। अगर मैं इंग्लैंड होता, तो मैं भारत को पहले फील्डिंग करने के लिए कहता, क्योंकि जब तक सूर्यवंशी बैटिंग करने आता, वह थक जाता।