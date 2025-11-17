Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

शर्मनाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे पाकिस्तानी, नमन को आउट कर साद मसूद ने किया भद्दा इशारा, आपने देखा क्या ये Video

Saad Masood send off to Naman Dhir: भारत और पाकिस्‍तान के बीच मुकाबले में एक बार फिर विपक्षी टीम की ओर से शर्मनाक हरकत की गई है। मैच के दौरान पाकिस्तान के स्पिनर साद मसूद ने नमन धीर को आउट करके अभद्र तरीके से सेंड-ऑफ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 17, 2025

Saad Masood send off to Naman Dhir

पाकिस्‍तानी गेंदबाज साद मसूद। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

Saad Masood send off to Naman Dhir: भारत ए और पाकिस्तान ए के बीच दोहा में रविवार को खेले गए एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के मैच में विपक्षी टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज की है। इस मैच में भी भारतीय प्‍लेयर्स ने पाकिस्‍तानी प्‍लेयर्स से हाथ नहीं मिलाना चर्चा का विषय रहा। लेकिन, पाकिस्‍तानी खिलाड़ी फिर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और फिर से एक विवाद खड़ा हो गया। पाकिस्‍तानी स्पिनर साद मसूद ने ताबड़तोड़ बल्‍लेबाजी कर रहे नमन धीरे को आउट करके उग्र होते हुए अभद्र तरीके से सेंड-ऑफ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्रिकेट फैंस इस वीडियो पर जमकर अपने रिएक्‍शन दे रहे हैं।

कार्रवाई के बाद भी बाज नहीं आ रहे पाकिस्‍तानी

एशिया कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्‍तान के मुकाबले में विपक्षी टीम के खिलाड़ियों कई बार शर्मनाक हरकतें करते हुए भारतीय प्‍लेयर्स को उकसाने का प्रयास किया था। पाकिस्‍तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को उनक शर्मनाक हरकतों के लिए आईसीसी की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा। इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि शायद स्थिति में अब कुछ सुधार होगा, लेकिन भारत ए के खिलाफ मुकाबले में भी स्थिति वही ढाक के तीन पात वाली रही। पाकिस्तान की ओर से एक और शर्मनाक हरकत देखने को मिली।

कैमरे में कैद हुई शर्मनाक हरकत

मैच के दौरान नमन धीर काफी तेजी से बल्‍लेबाजी कर रहे थे। वह 20 गेंदों पर छह चौके और एक छक्‍के की मदद से 35 रन पर खेल रहे थे। इसी बीच पाकिस्तान के स्पिनर साद मसूद ने भारतीय टीम के उपकप्तान नमन धीर को आउट कर दिया और फिर अत्यधिक आक्रामक अंदाज में अनुचित तरीके से सेंड-ऑफ दिया। इस दौरान मसूद ने गाली भी दी, जिसके बाद नमन ने उन्‍हें घूरकर देखा। इसके अंपायर मसूद को समझाते देखे गए। उनकी यह हरकत कैमरे में कैद हो गई और अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। क्रिकेट फैंस उनके इस कृत्य की जमकर आलोचना कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

17 Nov 2025 07:46 am

Hindi News / Sports / Cricket News / शर्मनाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे पाकिस्तानी, नमन को आउट कर साद मसूद ने किया भद्दा इशारा, आपने देखा क्या ये Video

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Ind A vs Pak A: UAE के सामने बने शेर पाकिस्‍तान के आगे हुए ढेर, भारत की 8 विकेट से एकतरफा हार

Ind A vs Pak A Highlights
क्रिकेट

IND-A vs PAK-A: वैभव सूर्यवंशी की तेजतर्रार बैटिंग, भारत ने पाकिस्तान को दिया 137 रन का लक्ष्य

क्रिकेट

Shubman Gill Injury Update: भारतीय टीम के लिए राहत भरी खबर, शुभमन गिल की इंजरी पर आई यह अपडेट

Shubman Gill Injury Update
क्रिकेट

IND-A vs PAK-A: भारत की नो शेकहैंड नीति बरकरार, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से नहीं मिलाया हाथ

Jitesh Sharma
क्रिकेट

सचिन-विराट भी नहीं कर पाते बल्लेबाजी, ईडन गार्डंस की पिच पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर की खरी-खरी

IND VS SA
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.