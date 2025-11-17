शर्मनाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे पाकिस्तानी, नमन को आउट कर साद मसूद ने किया भद्दा इशारा, आपने देखा क्या ये Video

Saad Masood send off to Naman Dhir: भारत ए और पाकिस्तान ए के बीच दोहा में रविवार को खेले गए एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के मैच में विपक्षी टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज की है। इस मैच में भी भारतीय प्‍लेयर्स ने पाकिस्‍तानी प्‍लेयर्स से हाथ नहीं मिलाना चर्चा का विषय रहा। लेकिन, पाकिस्‍तानी खिलाड़ी फिर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और फिर से एक विवाद खड़ा हो गया। पाकिस्‍तानी स्पिनर साद मसूद ने ताबड़तोड़ बल्‍लेबाजी कर रहे नमन धीरे को आउट करके उग्र होते हुए अभद्र तरीके से सेंड-ऑफ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्रिकेट फैंस इस वीडियो पर जमकर अपने रिएक्‍शन दे रहे हैं।