शर्मनाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे पाकिस्तानी, नमन को आउट कर साद मसूद ने किया भद्दा इशारा, आपने देखा क्या ये Video

पाकिस्तानी गेंदबाज साद मसूद। (फोटो सोर्स: वीडियो स्क्रीन शॉट)
Saad Masood send off to Naman Dhir: भारत ए और पाकिस्तान ए के बीच दोहा में रविवार को खेले गए एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के मैच में विपक्षी टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज की है। इस मैच में भी भारतीय प्लेयर्स ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाना चर्चा का विषय रहा। लेकिन, पाकिस्तानी खिलाड़ी फिर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और फिर से एक विवाद खड़ा हो गया। पाकिस्तानी स्पिनर साद मसूद ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे नमन धीरे को आउट करके उग्र होते हुए अभद्र तरीके से सेंड-ऑफ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्रिकेट फैंस इस वीडियो पर जमकर अपने रिएक्शन दे रहे हैं।
एशिया कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान के मुकाबले में विपक्षी टीम के खिलाड़ियों कई बार शर्मनाक हरकतें करते हुए भारतीय प्लेयर्स को उकसाने का प्रयास किया था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को उनक शर्मनाक हरकतों के लिए आईसीसी की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा। इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि शायद स्थिति में अब कुछ सुधार होगा, लेकिन भारत ए के खिलाफ मुकाबले में भी स्थिति वही ढाक के तीन पात वाली रही। पाकिस्तान की ओर से एक और शर्मनाक हरकत देखने को मिली।
मैच के दौरान नमन धीर काफी तेजी से बल्लेबाजी कर रहे थे। वह 20 गेंदों पर छह चौके और एक छक्के की मदद से 35 रन पर खेल रहे थे। इसी बीच पाकिस्तान के स्पिनर साद मसूद ने भारतीय टीम के उपकप्तान नमन धीर को आउट कर दिया और फिर अत्यधिक आक्रामक अंदाज में अनुचित तरीके से सेंड-ऑफ दिया। इस दौरान मसूद ने गाली भी दी, जिसके बाद नमन ने उन्हें घूरकर देखा। इसके अंपायर मसूद को समझाते देखे गए। उनकी यह हरकत कैमरे में कैद हो गई और अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। क्रिकेट फैंस उनके इस कृत्य की जमकर आलोचना कर रहे हैं।
