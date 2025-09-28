सचिन तेंदुलकर ने की ISPL के तीसरे सीजन की घोषणा, जानें कब खेला जाएगा टूर्नामेंट

यह लीग अलग अलग फिल्ड के लोगों को एक साथ लाने पर भी जोर देती है, जिससे कम प्रसिद्ध क्रिकेटरों को खेल में पहचान और संभवतः बड़ा करियर बनाने का मौका मिलता है। मनोरंजन, सेलिब्रिटी की भागीदारी और जमीनी क्रिकेट के मिश्रण से, आईएसपीएल ने खुद को सिर्फ एक टूर्नामेंट से कहीं बढ़कर, राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्ट्रीट क्रिकेट संस्कृति के उत्सव के रूप में स्थापित कर लिया है। अगले सीजन से लीग में दो नई टीमें जुड़ रही हैं। इससे लीग का रोमांच और बढ़ने वाला है। अगला सीजन 9 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक खेला जाएगा।