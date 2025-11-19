भारत के लिए डेब्यू से पहले पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं सचिन तेंदुलकर, पाक की जर्सी पहनकर उतरे थे मैदान पर

दरअसल, 20 जनवरी, 1987 को क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की स्वर्ण जयंती थी। भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्रदर्शनी मैच था। यह 40 ओवर का मैच था, इसके लिए भारत दौरे पर आई पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 20 जनवरी को मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में भारत के साथ वॉर्मअप मैच खेला था। मैच में लंच ब्रेक के समय पाकिस्तान के दो खिलाड़ी जावेद मियांदाद और अब्दुल कादिर लंच के लिए होटल चले गए। मैच शुरू होने के बावजूद वह मैदान पर नहीं आये। इसके चलते पाकिस्तान को एक फील्डर की कमी का सामना करना पड़ा। ऐसे में पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान ने भारत से रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर किसी को भेजने का अनुरोध किया। जिसके बाद भारतीय टीम ने सचिन को फील्डिंग करने के लिए मैदान पर भेजा दिया।