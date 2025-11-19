Patrika LogoSwitch to English

भारत के लिए डेब्यू से पहले पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं सचिन तेंदुलकर, पाक की जर्सी पहनकर उतरे थे मैदान पर

भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्रदर्शनी मैच था। यह 40 ओवर का मैच था, इसके लिए भारत दौरे पर आई पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 20 जनवरी को मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में भारत के साथ वॉर्मअप मैच खेला था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

image

Madhur Milan Rao

Nov 19, 2025

Sachin Tendulkar and Brett Lee (Photo Credit-Sachin Tendulkar X)

सचिन तेंदुलकर और ब्रेट ली (Photo Credit-Sachin Tendulkar X)

Sachin Tendulkar played for Pakistan: क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। कराची में इमरान खान की कप्तानी वाली पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने यह मैच खेला था। उस वक़्त सचिन की उम्र महज 16 साल थी। वैसे तो सचिन ने पाकिस्तान के खिलाफ खूब रन बरसाए हैं, लेकिन भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने से पहले सचिन पहली बार पाकिस्तान टीम के लिए मैदान पर उतरे थे।

दरअसल, 20 जनवरी, 1987 को क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की स्वर्ण जयंती थी। भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्रदर्शनी मैच था। यह 40 ओवर का मैच था, इसके लिए भारत दौरे पर आई पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 20 जनवरी को मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में भारत के साथ वॉर्मअप मैच खेला था। मैच में लंच ब्रेक के समय पाकिस्तान के दो खिलाड़ी जावेद मियांदाद और अब्दुल कादिर लंच के लिए होटल चले गए। मैच शुरू होने के बावजूद वह मैदान पर नहीं आये। इसके चलते पाकिस्तान को एक फील्डर की कमी का सामना करना पड़ा। ऐसे में पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान ने भारत से रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर किसी को भेजने का अनुरोध किया। जिसके बाद भारतीय टीम ने सचिन को फील्डिंग करने के लिए मैदान पर भेजा दिया।

कपिल देव का छोड़ दिया था कैच

सचिन तेंदुलकर के अपनी ऑटो बायोग्राफी 'प्लेइंग इट माय वे' में इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि पकिस्तान के तत्कालीन कप्तान इमरान खान को याद है या नहीं कि उन्होंने मुझे मैदान पर फील्डिंग के लिए लगाया था। लेकिन पाकिस्तान की ओर से फील्डिंग करते हुए इस मैच में सचिन ने वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान कपिल देव का कैच छोड़ दिया था। जब उन्होंने यह कैच टपकाया, उस दौरान वह लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग कर रहे थे। उन्होंने लिखा है कि बाद में उन्होंने एक दोस्त से कहा था कि अगर उन्हें लॉन्ग-ऑन की जगह मिड-ऑन पर लगाया गया होता, तो वे शायद वह कैच पकड़ लेते।

क्रिकेट के भगवान के नाम है कई रिकॉर्ड

अपने 24 वर्ष के स्वर्णिम क्रिकेट करियर में सचिन तेंदुलकर ने कई बनाए, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 34,357 रन, सबसे ज्यादा 664 अंतर्राष्ट्रीय मैच, 200 टेस्ट मैच और 463 वनडे मैच खेलना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने वाले एकमात्र क्रिकेटर होने का रिकॉर्ड उनके नाम है (कुल 100 शतक और 164 अर्धशतक)। सचिन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति है।

Published on:

19 Nov 2025 12:40 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत के लिए डेब्यू से पहले पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं सचिन तेंदुलकर, पाक की जर्सी पहनकर उतरे थे मैदान पर

