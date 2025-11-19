Patrika LogoSwitch to English

IPL 2026: 23 करोड़ी खिलाड़ी नहीं हुआ रिटेन तो छलका दर्द, बताया अब किससे है उम्मीदें

आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक थे। उन्हें केकेआर ने 23.75 करोड़ रुपये की भारी-भरकम बोली लगाकर खरीदा था। अब अय्यर ने मीडिया से बात करते हुए रिलीज किए जाने पर चुप्पी तोड़ी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 19, 2025

Venkatesh Iyer

मेगा ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक थे। (Image Source- ANI)

Venkatesh Iyer, IPL 2026 auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के मिनी ऑक्शन की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना मेंआयोजित किया जाएगा। इससे पहले सभी 10 टीमों ने रिटेंशन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कई चौंकाने वाले नाम हैं। एक नाम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के उपकप्तान वेंकटेश अय्यर का भी है।

आईपीएल खेलने मिल रहा है यही बहुत बड़ी बात है

आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक थे। उन्हें केकेआर ने 23.75 करोड़ रुपये की भारी-भरकम बोली लगाकर खरीदा था। अब अय्यर ने मीडिया से बात करते हुए रिलीज किए जाने पर चुप्पी तोड़ी है। क्रीकट्रैकर को दिये एक इंटरब्यू में जब अय्यर से पूछा गया कि मिनी-ऑक्शन से पहले, अगर केकेआर नहीं, तो आप आईपीएल 2026 में किस टीम के लिए खेलना चाहेंगे और क्यों? इसपर उन्होंने कहा, "हम जैसे खिलाड़ियों के लिए आईपीएल में खेलना ही सबसे बड़ा मौका होता है। मैं किस टीम के लिए खेलता हूं, यह उतना मायने नहीं रखता। मैं हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता हूँ।"

मैं जिस भी टीम से खेलूंगा, अपना 100% दूंगा

अय्यर ने आगे कहा, "अगर दिल से पूछूं, तो मैं अब भी केकेआर के लिए ही खेलना चाहूंगा। मैंने केकेआर के साथ एक खिताब जीता है और मैं उस विरासत को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं केकेआर के लिए और अधिक गौरव लाना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझ पर भरोसा दिखाया है। अगर केकेआर नहीं, तो फिर कोई और टीम सही। सभी जानते हैं कि मैं जहां भी जाऊंगा, पूरी मेहनत से खेलूंगा। सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी ही नहीं, मैं नेतृत्व और कप्तान को सुझाव देकर भी टीम में योगदान दे सकता हूं।"

KKR ने मुझे रिलीज किया, यह सरप्राइज़ नहीं था

ऑलराउंडर ने कहा, "सच कहूं तो, मुझे केकेआर ने रिलीज कर दिया इससे में बिलकुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूं। मैं अब भी अभिषेक नायर के साथ संपर्क में हूं। जो मेरे कोच भी हैं। देखते हैं ऑक्शन में क्या होता है।" बता दें अय्यर के अलावा केकेआर ने ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को भी रिलीज कर दिया है।

केकेआर के पास है सबसे बड़ा पर्स

इन बड़े रिलीज़ के बाद केकेईआर की वित्तीय स्थिति बेहद मजबूत हो गई है। दिसंबर में होने वाली नीलामी में, कोलकाता नाइट राइडर्स 64.3 करोड़ के सबसे बड़े पर्स के साथ उतरेगी। यह राशि टीम को कई बड़े भारतीय और अंतरराष्ट्रीय सितारों को खरीदकर एक नई चैम्पियनशिप टीम बनाने का मौका देगी।

