IPL 2026: 23 करोड़ी खिलाड़ी नहीं हुआ रिटेन तो छलका दर्द, बताया अब किससे है उम्मीदें

आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक थे। उन्हें केकेआर ने 23.75 करोड़ रुपये की भारी-भरकम बोली लगाकर खरीदा था। अब अय्यर ने मीडिया से बात करते हुए रिलीज किए जाने पर चुप्पी तोड़ी है। क्रीकट्रैकर को दिये एक इंटरब्यू में जब अय्यर से पूछा गया कि मिनी-ऑक्शन से पहले, अगर केकेआर नहीं, तो आप आईपीएल 2026 में किस टीम के लिए खेलना चाहेंगे और क्यों? इसपर उन्होंने कहा, "हम जैसे खिलाड़ियों के लिए आईपीएल में खेलना ही सबसे बड़ा मौका होता है। मैं किस टीम के लिए खेलता हूं, यह उतना मायने नहीं रखता। मैं हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता हूँ।"