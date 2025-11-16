संजू सैमसन ने इसलिए छोड़ी राजस्थान रॉयल्स, IPL 2025 में इस वजह से हो गए थे दुखी, फ्रेंचाइजी के मालिक ने किया खुलासा

आईपीएल 2025 में सैमसन चोट के कारण कई मैच नहीं खेल सके थे। नौ पारियों में उन्होंने सिर्फ एक अर्धशतक जड़ा, जो उनके करियर का सबसे खराब सीजन रहा। इसके अलावा, ज्यादातर मैचों में वे कप्तानी भी नहीं कर पाए थे। बडाले ने आगे कहा, "वह राजस्थान रॉयल्स की बहुत परवाह करते हैं। मुझे लगता है कि 18 सालों में हमारा सबसे खराब सीजन उन्हें बहुत थका गया। 14 वर्षों तक राजस्थान रॉयल्स के साथ रहने के बाद उन्हें लगा कि अब एक नाय सफर को शुरू करने का वक़्त है।"