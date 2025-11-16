Patrika LogoSwitch to English

संजू सैमसन ने इसलिए छोड़ी राजस्थान रॉयल्स, IPL 2025 में इस वजह से हो गए थे दुखी, फ्रेंचाइजी के मालिक ने किया खुलासा

सैमसन का राजस्थान छोड़ कर जाना उनके फैंस के लिए बहुत बड़ा झटका था। सोशल मीडिया पर फैंस बेहद दुखी हैं और लगातार राजस्थान रॉयल्स के टीम मैनेजमेंट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी बीच फ्रेंचाइजी के मालिक मनोज बडाले ने खुलासा किया है कि क्यों संजू सैमसन को ट्रेड किया गया।

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 16, 2025

राजस्थान रॉयल्स के पूर्व कप्तान संजू सैमसन (Photo - IPL offocial site)

Sanju Samson, Rajasthan Royals, IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले लीग के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड देखने को मिली। राजस्थान रॉयल्स (RR) ने अपने कप्तान संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ट्रेड कर दिया और बदले में ऑलराउंडर्स रवींद्र जडेजा और सैम करन को अपनी टीम से जोड़ा।

सैमसन ने लिया राजस्थान रॉयल्स को छोड़ने का फैसला

सैमसन का राजस्थान छोड़ कर जाना उनके फैंस के लिए बहुत बड़ा झटका था। सोशल मीडिया पर फैंस बेहद दुखी हैं और लगातार राजस्थान रॉयल्स के टीम मैनेजमेंट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी बीच फ्रेंचाइजी के मालिक मनोज बडाले ने खुलासा किया है कि क्यों संजू सैमसन को ट्रेड किया गया।

बडाले ने यूट्यूब चैनल पर किया खुलासा

राजस्थान रॉयल्स ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो साझा किया है। इसमें बडाले ने कहा, "हमारे लिए संजू को जाने देना आसान नहीं था। संजू ने पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ मिली करीबी हार के बाद पहली बार फ्रेंचाइजी छोड़ने की इच्छा जताई थी। मैच के बाद हमारी मीटिंग हुई और वह बहुत ईमानदार इंसान हैं। वह व्यक्तिगत और भावनात्मक रूप से थक चुके थे।"

पिछले सीजन सैमसन चोट के कारण कई मैच नहीं खेल सके

आईपीएल 2025 में सैमसन चोट के कारण कई मैच नहीं खेल सके थे। नौ पारियों में उन्होंने सिर्फ एक अर्धशतक जड़ा, जो उनके करियर का सबसे खराब सीजन रहा। इसके अलावा, ज्यादातर मैचों में वे कप्तानी भी नहीं कर पाए थे। बडाले ने आगे कहा, "वह राजस्थान रॉयल्स की बहुत परवाह करते हैं। मुझे लगता है कि 18 सालों में हमारा सबसे खराब सीजन उन्हें बहुत थका गया। 14 वर्षों तक राजस्थान रॉयल्स के साथ रहने के बाद उन्हें लगा कि अब एक नाय सफर को शुरू करने का वक़्त है।"

संजू का जाना फ्रेंचाईजी के लिए बड़ा झटका

बडाले ने बताया, "जब संजू ने टीम छोड़ने का अनुरोध किया, तो यह हमारे लिए बड़ा झटका था। अगर संजू कुछ कह रहे हैं, तो उन्होंने गहराई से सोच-समझकर ही फैसला लिया होगा। वे टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक थे। 14 सालों तक उन्होंने फ्रेंचाइजी को सब कुछ समर्पित किया।"

बडाले ने 11 सत्रों तक फ्रेंचाइजी के प्रति सैमसन की प्रतिबद्धता की सराहना की। साथ ही याद दिलाया कि 2021 में उन्हें कप्तान बनाना एक जोखिम भरा कदम माना गया था, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से निभाया। बता दें, आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स सिर्फ चार जीत के साथ नौवें स्थान पर रही थी।

संजू सैमसन ने इसलिए छोड़ी राजस्थान रॉयल्स, IPL 2025 में इस वजह से हो गए थे दुखी, फ्रेंचाइजी के मालिक ने किया खुलासा

