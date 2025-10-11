एक छोटी सी ख्वाहिश… दिल्ली टेस्ट में मिले आखिरी मौके को भुनाने के बाद छलका साई सुदर्शन दर्द

भारतीय क्रिकेट टीम ने अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट में पहले दिन के खेल की समाप्ति तक 2 विकेट पर 318 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। इसमें तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए साई सुदर्शन की 87 रन की पारी भी शामिल है। हालांकि, शतक के करीब आकर चूक जाने से सुदर्शन निराश हैं। लगातार तीन नंबर पर खराब प्रदर्शन के चलते आलोचकों का निशाना बन रहे सुदर्शन के लिए शायद ये आखिरी मौका था, जिसे भुनाने में सफल रहे, लेकिन अपने पहले टेस्‍ट शतक से चूक गए।