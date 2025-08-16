भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में तीन श्रीलंकाई, एक नाम चौंकाने वाला

इंजमाम उल हक - 2,403 रन

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज इंजमाम-उल-हक इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ 1992 से 2006 तक 67 मैचों में 64 पारियों में 43.69 की शानदार औसत से 2403 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 शतक और 12 अर्धशतक निकले। उनका सर्वोच्च स्कोर 123 रन रहा। इंजमाम की बल्लेबाजी में धैर्य और आक्रामकता का अनूठा मिश्रण था, जिसने भारतीय गेंदबाजों को हमेशा परेशान किया। उनकी लंबी पारियां और दबाव में रन बनाने की कला ने उन्हें भारत के खिलाफ खतरनाक बल्लेबाज बनाया।