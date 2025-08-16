भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में तीन श्रीलंकाई, एक नाम चौंकाने वाला

Batsman who Scored most runs Against India: वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारत के गेंदबाजों ने कई बार अपनी काबिलियत साबित की है, लेकिन कुछ विदेशी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को बार-बार चुनौती दी। इन बल्लेबाजों ने अपनी आक्रामकता, तकनीक और धैर्य से भारत के खिलाफ रनों का अंबार लगाया। आइए, वनडे क्रिकेट में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप बल्लेबाजों पर नजर डालें और उनके शानदार प्रदर्शन को जानें।
सनथ जयसूर्या - 2899 रन
श्रीलंका के विस्फोटक बल्लेबाज सनथ जयसूर्या, जिन्हें "मटारा मॉराउडर" के नाम से जाना जाता है, भारत के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 89 मैचों में 85 पारियों में 36.23 की औसत और 96.98 की स्ट्राइक रेट से 2899 रन बनाए। उनका सर्वोच्च स्कोर 189 रन रहा, जो उन्होंने 2000 में शारजाह में कोका-कोला चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में बनाया। इस मैच में भारत मात्र 54 रन पर ढेर हो गया था, जो वनडे क्रिकेट में उसका सबसे कम स्कोर है।
जयसूर्या ने भारत के खिलाफ 7 शतक और 14 अर्धशतक जड़े, जो किसी भी बल्लेबाज द्वारा भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और पावर-हिटिंग ने 90 के दशक में वनडे क्रिकेट को नया रूप दिया। उनके आक्रामक शॉट्स और गेंदबाजों पर हावी होने की कला ने भारतीय गेंदबाजों को हमेशा परेशान किया।
कुमार संगकारा - 2700 रन
श्रीलंका के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार संगकारा भारत के खिलाफ वनडे में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 76 मैचों में 71 पारियों में 39.70 की औसत और 81.62 की स्ट्राइक रेट से 2700 रन बनाए। उनका सर्वोच्च स्कोर 138 नॉट आउट रहा, जो उन्होंने 2005 में जयपुर में बनाया था। हालांकि, उस मैच में एमएस धोनी की 183 रन की नाबाद पारी ने श्रीलंका की जीत छीन ली थी।
संगकारा ने भारत के खिलाफ 6 शतक और 18 अर्धशतक बनाए, जो भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा 50+ स्कोर का रिकॉर्ड है। उनकी शानदार तकनीक, स्पिन गेंदबाजी को बखूबी खेलने की कला और शांत स्वभाव ने उन्हें भारतीय गेंदबाजों के लिए खतरनाक बनाया।
महेला जयवर्धने - 2666 रन
श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज महेला जयवर्धने भारत के खिलाफ वनडे में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 87 मैचों में 84 पारियों में 35.07 की औसत और 78.15 की स्ट्राइक रेट से 2666 रन बनाए। उनका सर्वोच्च स्कोर 128 रन रहा, जो उन्होंने 2000 में शारजाह में बनाया था।
जयवर्धने ने भारत के खिलाफ 4 शतक और 17 अर्धशतक लगाए। उनकी सबसे यादगार पारी 2011 विश्व कप फाइनल में भारत के खिलाफ 103 रन की थी, हालांकि श्रीलंका वह मैच हार गया। उनकी शास्त्रीय बल्लेबाजी, खासकर कवर ड्राइव, और गेंदबाजों को पढ़ने की कला ने उन्हें भारत के खिलाफ हमेशा चुनौतीपूर्ण बनाया। वह भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा 3411 गेंदों का सामना करने वाले बल्लेबाज भी हैं।
इंजमाम उल हक - 2,403 रन
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज इंजमाम-उल-हक इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ 1992 से 2006 तक 67 मैचों में 64 पारियों में 43.69 की शानदार औसत से 2403 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 शतक और 12 अर्धशतक निकले। उनका सर्वोच्च स्कोर 123 रन रहा। इंजमाम की बल्लेबाजी में धैर्य और आक्रामकता का अनूठा मिश्रण था, जिसने भारतीय गेंदबाजों को हमेशा परेशान किया। उनकी लंबी पारियां और दबाव में रन बनाने की कला ने उन्हें भारत के खिलाफ खतरनाक बल्लेबाज बनाया।