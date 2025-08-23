अजीत अगरकर एंड टीम पर भड़के संजय मांजरेकर, शुभमन गिल को टीम में देख कह दी इतनी बड़ी बात

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। लेकिन ऐलान के बाद लगातार चयन पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने एशिया कप के लिए चुनी गई टीम पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने श्रेयस अय्यर को टीम से बाहर रखने के फैसले की आलोचना करते हुए इसे बेहद चौंकाने वाला फैसला बताया। एशिया कप की टीम को लेकर चयनकर्ताओं ने कई ऐसे सेलेक्शन किए हैं, जो अभी भी सवालों के घेरे में है और अजीत अगरकर उन सवालों का सही जवाब भी नहीं दे पाए हैं।
इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में मांजरेकर ने कहा, "मैंने पिछले कई सालों से चयनकर्ताओं की यह प्रवृत्ति देखी कि किसी खिलाड़ी को एक फॉर्मेट के प्रदर्शन के आधार पर चुन लिया जाता है और फिर उसे दूसरे फॉर्मेट में भी जगह दे दी जाती है। जब मैं देखता हूं कि किसी खिलाड़ी को टेस्ट प्रदर्शन के चलते टी20 टीम में शामिल कर लिया जाता है, तो मुझे यह बिल्कुल भी क्रिकेटिंग तर्क से मेल खाता नजर नहीं आता।"
उन्होंने आगे कहा, "श्रेयस अय्यर का एशिया कप के लिए भारत की टी20 टीम में जगह न बना पाना वाकई चौंकाने वाला है। यह वही खिलाड़ी है, जिसे सही वजह से भारतीय टीम से बाहर किया गया था। चयनकर्ताओं को लगा कि वह घरेलू क्रिकेट पर उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। इस फैसले का श्रेयस अय्यर पर सही असर हुआ। इसके बाद वह इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में लौटे और जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की, वह उनके करियर में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन था। उस सीरीज में उन्होंने एक भी गलती नहीं की। इसी फॉर्म को आईपीएल में भी जारी रखा।"
मांजरेकर ने शुभमन गिल की टी20 टीम में वापसी पर असंतोष जताते हुए कहा, "मुझे नहीं लगता कि पूरे आईपीएल सीजन में किसी भी बल्लेबाज ने श्रेयस अय्यर के जैसा प्रदर्शन किया। 50 से ज्यादा की औसत, 170 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट, और बल्ले से गेम चेंजर खिलाड़ी होने के बावजूद, उन्हें टीम में चुना नहीं गया। शायद एक ऐसे खिलाड़ी के लिए जिसने बिल्कुल अलग फॉर्मेट, टेस्ट क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है।"