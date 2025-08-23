अजीत अगरकर एंड टीम पर भड़के संजय मांजरेकर, शुभमन गिल को टीम में देख कह दी इतनी बड़ी बात

उन्होंने आगे कहा, "श्रेयस अय्यर का एशिया कप के लिए भारत की टी20 टीम में जगह न बना पाना वाकई चौंकाने वाला है। यह वही खिलाड़ी है, जिसे सही वजह से भारतीय टीम से बाहर किया गया था। चयनकर्ताओं को लगा कि वह घरेलू क्रिकेट पर उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। इस फैसले का श्रेयस अय्यर पर सही असर हुआ। इसके बाद वह इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में लौटे और जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की, वह उनके करियर में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन था। उस सीरीज में उन्होंने एक भी गलती नहीं की। इसी फॉर्म को आईपीएल में भी जारी रखा।"