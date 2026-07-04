Sanju Samson देखते थे दिल्ली के लिए खेलने का सपना, लेकिन पिता के एक फैसले ने बदल दी जिंदगी

फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। संजू ने बताया, 'एक दिन ट्रायल के बाद टीम की लिस्ट आई, पर उसमें मेरा नाम नहीं था। हम चुपचाप घर लौट आए। घर पहुंचते ही मेरे पिता ने मेरी मां से कहा कि हमें अभी केरल शिफ्ट होना होगा। मेरी मां चाहती थीं कि मैं 10वीं कक्षा पूरी होने के बाद जाऊं, लेकिन पिता ने कहा कि नहीं, हम तीन दिन में टिकट बुक कर रहे हैं, सामान पैक करो। इसके बाद हम ट्रेन से केरल आ गए और वहीं से मेरी केरल क्रिकेट की यात्रा शुरू हुई।'