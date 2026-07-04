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Sanju Samson देखते थे दिल्ली के लिए खेलने का सपना, लेकिन पिता के एक फैसले ने बदल दी जिंदगी

Sanju Samson Delhi Cricket Dream: भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन ने खुलासा किया है कि वह कभी दिल्ली के लिए खेलने का सपना देखते थे, लेकिन पिता के एक बड़े फैसले ने कैसे उनका पूरा करियर बदल दिया। जानिए मैनचेस्टर (Manchester) के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर होने वाले मैच से पहले संजू ने क्या कहा।
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भारत

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Anshika Verma

Jul 04, 2026

Sanju Samson Delhi Cricket Dream, Sanju Samson Father Vishwanathan, India vs England Manchester T20,

भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन (Photo - IANS)

Sanju Samson Delhi Cricket Dream: भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता विश्वनाथन का परिवार को दिल्ली से केरल ले जाने का साहसिक फैसला उनके क्रिकेट करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।

मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ भारत के दूसरे टी20 मैच से पहले, संजू सैमसन ने जियोस्टार के शो 'सुपरस्टार्स' पर अपने पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि जब वह दिल्ली के घरेलू क्रिकेट में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब इस फैसले ने उनकी जिंदगी बदल दी।

'अच्छा खेलने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ'

संजू ने कहा, 'स्कूल के दिनों में, मैं अपने दोस्तों को डीडीसीए (DDCA) की जैकेट पहने हुए देखता था। उन्हें देखकर मुझे प्रेरणा मिली और मैं भी दिल्ली की टीम का प्रतिनिधित्व करना चाहता था। मैंने कई बार ट्रायल दिए, कैंप में जगह भी बनाई और रन भी बनाए। लेकिन दिल्ली में कॉम्पीटीशन (प्रतिस्पर्धा) इतनी कठिन थी कि मेरा सिलेक्शन कभी स्टेट (राज्य) की टीम में नहीं हो पाया।'

फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। संजू ने बताया, 'एक दिन ट्रायल के बाद टीम की लिस्ट आई, पर उसमें मेरा नाम नहीं था। हम चुपचाप घर लौट आए। घर पहुंचते ही मेरे पिता ने मेरी मां से कहा कि हमें अभी केरल शिफ्ट होना होगा। मेरी मां चाहती थीं कि मैं 10वीं कक्षा पूरी होने के बाद जाऊं, लेकिन पिता ने कहा कि नहीं, हम तीन दिन में टिकट बुक कर रहे हैं, सामान पैक करो। इसके बाद हम ट्रेन से केरल आ गए और वहीं से मेरी केरल क्रिकेट की यात्रा शुरू हुई।'

शानदार शुरुआत के बाद फॉर्म की चिंता

इस साल की शुरुआत में संजू सैमसन का फॉर्म कमाल का था, जहां उन्होंने लगातार तीन अर्धशतक लगाकर भारत को घरेलू मैदान पर टी20 वर्ल्ड कप जिताने में मदद की और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। हालांकि, हाल ही में उनका फॉर्म थोड़ा खराब रहा है। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में उन्होंने 5 और 0 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ डरहम में बारिश से धुले पहले टी20 में वह सिर्फ 1 रन ही बना सके।

भारतीय टीम का अगला कदम

अब भारतीय टीम शनिवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टी20 मैच खेलने उतरेगी। डरहम का पहला मैच बारिश में धुलने के बाद भारत अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर के अर्धशतकों के दम पर इस मैच में मजबूत वापसी करना चाहेगा, और संजू सैमसन को भी अपनी पुरानी लय वापस पाने की उम्मीद होगी।

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Updated on:

04 Jul 2026 04:36 pm

Published on:

04 Jul 2026 04:36 pm

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