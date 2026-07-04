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शुभमन गिल और वैभव सूर्यवंशी के बैटिंग स्टाइल पर बोले मैथ्यू हेडन, कहा- दोनों एक-दूसरे से बहुत अलग, पर टी20 में हैं दोनों के लिए जगह

Matthew Hayden on Shubman Gill and Vaibhav Sooryavanshi Batting: पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मैथ्यू हेडन ने शुभमन गिल और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के अलग-अलग बैटिंग स्टाइल पर बड़ा बयान दिया है। जानिए हेडन ने दोनों बल्लेबाजों की तुलना करते हुए और क्या कहा।
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भारत

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Anshika Verma

Jul 04, 2026

Matthew Hayden on Shubman Gill, Vaibhav Sooryavanshi Batting Style, Shubman Gill Records, Vaibhav Sooryavanshi IPL Records,

शुभमन गिल और वैभव सूर्यवंशी के बैटिंग स्टाइल पर मैथ्यू हेडन का बयान (Photo - IANS)

Matthew Hayden on Shubman Gill and Vaibhav Sooryavanshi Batting: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान ओपनर मैथ्यू हेडन ने भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज और गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल और युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के खेलने के तरीके पर अपनी राय दी है। हेडन का मानना है कि आधुनिक टी20 क्रिकेट में इन दोनों ही अलग-अलग स्टाइल वाले बल्लेबाजों के लिए पूरी जगह है।

हेडन ने कहा कि शुभमन गिल और वैभव सूर्यवंशी दो बिल्कुल अलग और अनोखे व्यक्तित्व वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा, 'क्या ये दोनों एक साथ क्रिकेट की दुनिया में बने रह सकते हैं? हां, बिल्कुल रह सकते हैं, क्योंकि वे ऐसा कर रहे हैं।' हालांकि, हेडन ने जोर देकर कहा कि लंबे समय तक लगातार अच्छा प्रदर्शन (Consistency) करना सबसे बड़ी चुनौती होती है।

'कभी किसी की नकल मत करना'

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ी को देखने वाले किसी भी नए क्रिकेटर के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वे इस आक्रामक खेल को लंबे समय तक कैसे बनाए रखते हैं। शुभमन गिल के पास इसका जवाब है। गिल भले ही अभी युवा हैं, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक बड़ी पहचान बना ली है।

हेडन ने आगे कहा कि वह कभी भी किसी युवा खिलाड़ी को किसी की नकल करने की सलाह नहीं देंगे। वह चाहते हैं कि खिलाड़ी अपनी खुद की पहचान बनाएं। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा, 'मैं ब्रायन लारा का खेल देखकर बड़ा हुआ और उनसे प्यार करता था, लेकिन मैं ब्रायन लारा नहीं बना। मैंने अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के हिसाब से अपना खुद का खेल तैयार किया।' हेडन के मुताबिक, एक कोच का काम भी यही होता है कि वह खिलाड़ी के अनोखेपन को पहचाने और उसे लंबे समय तक टिकाऊ बनाए।

दोनों खिलाड़ियों का शानदार रिकॉर्ड

शुभमन गिल जहां इंटरनेशनल क्रिकेट में कमाल कर रहे हैं, वहीं वैभव सूर्यवंशी ने भी घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से इतिहास रचा है। वैभव ने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए खेलते हुए सबसे कम उम्र में ऑरेंज कैप जीती और एक सीजन में सबसे ज्यादा 72 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया। दूसरी ओर, शुभमन गिल वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले और सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। दोनों के खेलने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन दोनों ही आज के क्रिकेट के बड़े नाम बन चुके हैं।

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Updated on:

04 Jul 2026 03:30 pm

Published on:

04 Jul 2026 03:30 pm

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