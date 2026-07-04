शुभमन गिल और वैभव सूर्यवंशी के बैटिंग स्टाइल पर बोले मैथ्यू हेडन, कहा- दोनों एक-दूसरे से बहुत अलग, पर टी20 में हैं दोनों के लिए जगह

शुभमन गिल जहां इंटरनेशनल क्रिकेट में कमाल कर रहे हैं, वहीं वैभव सूर्यवंशी ने भी घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से इतिहास रचा है। वैभव ने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए खेलते हुए सबसे कम उम्र में ऑरेंज कैप जीती और एक सीजन में सबसे ज्यादा 72 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया। दूसरी ओर, शुभमन गिल वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले और सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। दोनों के खेलने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन दोनों ही आज के क्रिकेट के बड़े नाम बन चुके हैं।