क्रिकेट

13 चौके 5 छक्के…, एशिया कप से पहले संजू सैमसन का तूफान, मार – मार के किए गेंदबाजों का बुरा हाल, ठोके 122 रन

तिरुवनंतपुरम में खेले गए इस मुक़ाबले में सैमसन ने कोल्लम सेलर्स के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। उन्होंने मात्र 42 गेंद पर शतक ठोकते हुए 13 चौके और 5 छक्के की मदद से 51 गेंदों में 121 रन की पारी खेली।

भारत

Siddharth Rai

Aug 25, 2025

KCL में कोच्चि ब्लू टाइगर्स के लिए खेलते हुए सैमसन ने तूफानी शतक जड़ा (Photo - KCL 2025/X)

Sanju Samson Century, Kerala Cricket League: एशिया कप 2025 शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। भारतीय टीम में शुभमन गिल को शामिल किए जाने के बाद से बैटिंग कॉम्बिनेशन को लेकर बहस जारी है। गिल सलामी बल्लेबाजी करते हैं, ऐसे में संजू सैमसन की जगह उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सैमसन ने एक बार फिर दुनिया को बताया है कि क्यों वे दुनिया के सबसे अच्छे टी20 बल्लेबाज में से एक हैं।

संजू सैमसन ने तूफानी शतक जड़ा

केरल क्रिकेट लीग (KCL) में कोच्चि ब्लू टाइगर्स के लिए खेलते हुए सैमसन ने तूफानी शतक जड़ा है। यह शतक टीम मैनेजमेंट के लिए मैसेज था कि वे बतौर सलामी बल्लेबाज क्या कर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम में खेले गए इस मुक़ाबले में सैमसन ने कोल्लम सेलर्स के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। उन्होंने मात्र 42 गेंद पर शतक ठोकते हुए 13 चौके और 5 छक्के की मदद से 51 गेंदों में 121 रन की पारी खेली।

KCL में सलामी बल्लेबाजी करते हुए बनाए 121 रन

संजू केरल क्रिकेट लीग में भी मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन जब टीम को 237 रन का विशाल लक्ष्य मिला, तो उन्होंने सलामी बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अपनी इस पारी से सैमसन ने एशिया कप से पहले ओपनिंग की अपनी जगह को बरकरार रखने के लिए दावा ठोक दिया है। एशिया कप के लिए टीम इंडिया की इस पोजिशन में अभिषेक शर्मा, सैमसन और गिल के बीच टक्कर है।

एशिया कप 2025 से पहले टीम मैनेजमेंट को दिया मैसेज

चीफ सेलेक्टर अगरकर ने टीम के ऐलान के वक्त कहा भी था कि अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग में सैमसन और गिल में से किसी एक को चुना जाएगा। इस शतक के बाद सैमसन ने सलामी बल्लेबाजी के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। पिछले मैच में सैमसन ने मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों में सिर्फ 13 रन बनाए थे।

237 रनों के लक्ष्य का पीछा किया

बता दें केसीएल का यह 8वां मुक़ाबला कोच्चि ब्लू टाइगर्स और एरीज कोल्लम सेलर के बीच खेला गया। कोल्लम की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 236 रन बनाए। जवाब में सैमसन की धाकड़ बल्लेबाजी की बदौलत कोच्चि की टीम ने ये लक्ष्य हासिल कर लिया। कोच्चि के एक और बल्लेबाज मुहम्मद आशिक ने आखिर में 18 गेंदों में 45 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई।

Hindi News / Sports / Cricket News / 13 चौके 5 छक्के…, एशिया कप से पहले संजू सैमसन का तूफान, मार – मार के किए गेंदबाजों का बुरा हाल, ठोके 122 रन

