13 चौके 5 छक्के…, एशिया कप से पहले संजू सैमसन का तूफान, मार – मार के किए गेंदबाजों का बुरा हाल, ठोके 122 रन

Sanju Samson Century, Kerala Cricket League: एशिया कप 2025 शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। भारतीय टीम में शुभमन गिल को शामिल किए जाने के बाद से बैटिंग कॉम्बिनेशन को लेकर बहस जारी है। गिल सलामी बल्लेबाजी करते हैं, ऐसे में संजू सैमसन की जगह उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सैमसन ने एक बार फिर दुनिया को बताया है कि क्यों वे दुनिया के सबसे अच्छे टी20 बल्लेबाज में से एक हैं।