संजू सैमसन 9वें नंबर पर भी बल्लेबाजी के लिए तैयार, गौतम गंभीर को भेजा ये कड़ा मैसेज

Sanju Samson on Gautam Gambhir: भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी संजू सैमसन ने एशिया कप 2025 में बल्लेबाजी क्रम में बदलाव चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही स्पष्ट रूप से कहा कि वह देश के लिए कोई भी काम करने को तैयार हैं। केरल के इस विकेटकीपर-बल्लेबाज को मंगलवार को सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाज चुना गया। टी20 टीम में सलामी बल्लेबाज की भूमिका शुभमन गिल को सौंपे जाने के बाद सैमसन ने एशिया कप में निचले क्रम में बल्लेबाजी की। अब वह टीम इंडिया में अपनी जगह बनाए रखने के लिए खलनायक या जोकर बनने को भी तैयार हैं।