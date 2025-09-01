संजू सैमसन के इस ‘नो लुक सिक्स’ से चाहकर भी नहीं हटा पाएंगे नज़र, देखें VIDEO

संजू ने इस मैच में 41 गेंदों में 2 चौके और 9 छक्के की मदद से 83 रन ठोके। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 202.44 का रहा। इस दौरान उन्होंने एक 'नो लुक सिक्स' भी लगाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सैमसन का यह 'नो लुक सिक्स' शॉट इतना खूबसूरत है कि इसको देखने के बाद इससे नज़रें नहीं हटतीं। गेंदबाज ने गुड लेंथ पर गेंद फेंकी जिसे संजू ने शानदार तरीके से सिर के ऊपर से मिड ऑन की ओर मारा। गेंद सीधा छक्के के लिए चली गई और संजू ने इसे आंख उठाकर भी नहीं देखा।