संजू सैमसन के इस ‘नो लुक सिक्स’ से चाहकर भी नहीं हटा पाएंगे नज़र, देखें VIDEO

संजू ने एलेप्पी रिपल्स के खिलाफ खेली गई तूफानी अर्धशतकीय पारी में एक 'नो लुक सिक्स' लगाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

भारत

Siddharth Rai

Sep 01, 2025

KCL में संजू सैमसन ने लगाया नो लुक सिक्स (Photo- Video Screenshot KCL)

Sanju Samson, KCL No Look Six Video: केरल क्रिकेट लीग (KCL) का 22वां मुक़ाबला कोच्चि ब्लू टाइगर्स (KBT) और एलेप्पी रिपल्स (ALPR) के बीच खेला गया। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में कोच्चि ब्लू टाइगर्स के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने एक बार फिर गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और तूफानी अर्धशतक जड़ा।

सैमसन का यह 'नो लुक सिक्स' शॉट

संजू ने इस मैच में 41 गेंदों में 2 चौके और 9 छक्के की मदद से 83 रन ठोके। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 202.44 का रहा। इस दौरान उन्होंने एक 'नो लुक सिक्स' भी लगाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सैमसन का यह 'नो लुक सिक्स' शॉट इतना खूबसूरत है कि इसको देखने के बाद इससे नज़रें नहीं हटतीं। गेंदबाज ने गुड लेंथ पर गेंद फेंकी जिसे संजू ने शानदार तरीके से सिर के ऊपर से मिड ऑन की ओर मारा। गेंद सीधा छक्के के लिए चली गई और संजू ने इसे आंख उठाकर भी नहीं देखा।

KCL में आग उगल रहा है संजू सैमसन का बल्ला

केरल क्रिकेट लीग में पिछली पांच पारियों में यह संजू का चौथा 50+ स्कोर बना चुके हैं। उन्होंने अबतज पांच पारियों में 73.60 की शानदार औसत से 368 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं। इतना ही नहीं संजू केसीएल में अबतक 30 छक्के जड़ चुके हैं। एशिया कप 2025 से पहले संजू का यह शानदार फॉर्म भारतीय टीम के लिए अच्छा साकेत है। खास कर ऐसे समय में जब शुभमन गिल को शामिल किए जाने के बाद से बैटिंग कॉम्बिनेशन को लेकर बहस जारी है।

दरअसल गिल को भारतीय टी20 टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। ऐसे में उनका खेलना तय है और कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि गिल सैमसन की जगह सलामी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। मुख्य चयनकर्ता अजित गारकर ने भी बयान दिया था कि सैमसन सलामी बल्लेबाजी इसलिए कर रहे थे, क्योंकि गिल टीम से बाहर थे। ऐसे में सैमसन का यह प्रदर्शन मुख्य चयनकर्ता समेत उन सभी लोगों को करारा जवाब है जो, गिल को उनसे ऊपर तेजरीज़ दे रहे हैं।

01 Sept 2025 10:07 am

