CSK की जर्सी में उतरते ही संजू सैमसन के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड, 6 साल बाद पहली बार हुआ ऐसा

RR vs CSK, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का तीसरा मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ओवरकास्ट कंडीशन में रियान पराग का यह फैसला सफल साबित हुआ और चेन्नई सुपर किंग्स ने 3.1 ओवर में ही तीन विकेट गंवा दिए। इस दौरान संजू सैमसन (Sanju Samson), कप्तान रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) और आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) आउट हुए।