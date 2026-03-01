CSK की जर्सी में उतरते ही संजू सैमसन के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड, 6 साल बाद पहली बार हुआ ऐसा

संजू सैमसन (फोटो- IANS)
RR vs CSK, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का तीसरा मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ओवरकास्ट कंडीशन में रियान पराग का यह फैसला सफल साबित हुआ और चेन्नई सुपर किंग्स ने 3.1 ओवर में ही तीन विकेट गंवा दिए। इस दौरान संजू सैमसन (Sanju Samson), कप्तान रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) और आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) आउट हुए।
संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल सके। संजू सैमसन को नांद्रे बर्गर ने पवेलियन भेजा, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ को चहल ने बोल्ड कर दिया। संजू ने 7 गेंदों का सामना कर सिर्फ एक चौका लगाया, जबकि गायकवाड़ ने 11 गेंदों में एक चौके की मदद से रन बनाए।
वहीं, अंडर-19 स्टार आयुष म्हात्रे खाता भी नहीं खोल सके और नांद्रे बर्गर की गेंद पर विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को कैच थमा बैठे। इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स ने 19 रन के भीतर ही अपने तीन विकेट गंवा दिए, जिससे टीम मुश्किल में नजर आ रही है। इस दौरान संजू सैमसन के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। 2020 से लेकर 2025 तक संजू ने हर सीजन के अपने पहले मैच में अर्धशतक लगाया था।
हालांकि, इस बार वह अपने पहले मैच में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। बता दें कि ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एक ट्रेड हुआ था, जिसमें संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हो गए, जबकि चेन्नई से रविंद्र जडेजा और सैम करन राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बने।
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