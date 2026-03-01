30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

CSK की जर्सी में उतरते ही संजू सैमसन के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड, 6 साल बाद पहली बार हुआ ऐसा

RR vs CSK: राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैदान पर उतरे संजू सैमसन सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें नांद्रे बर्गर ने बोल्ड कर दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Mar 30, 2026

Sanju Samson vs rr in ipl 2026

संजू सैमसन (फोटो- IANS)

RR vs CSK, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का तीसरा मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ओवरकास्ट कंडीशन में रियान पराग का यह फैसला सफल साबित हुआ और चेन्नई सुपर किंग्स ने 3.1 ओवर में ही तीन विकेट गंवा दिए। इस दौरान संजू सैमसन (Sanju Samson), कप्तान रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) और आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) आउट हुए।

19 गेंद में गिर गए 3 विकेट

संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल सके। संजू सैमसन को नांद्रे बर्गर ने पवेलियन भेजा, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ को चहल ने बोल्ड कर दिया। संजू ने 7 गेंदों का सामना कर सिर्फ एक चौका लगाया, जबकि गायकवाड़ ने 11 गेंदों में एक चौके की मदद से रन बनाए।

वहीं, अंडर-19 स्टार आयुष म्हात्रे खाता भी नहीं खोल सके और नांद्रे बर्गर की गेंद पर विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को कैच थमा बैठे। इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स ने 19 रन के भीतर ही अपने तीन विकेट गंवा दिए, जिससे टीम मुश्किल में नजर आ रही है। इस दौरान संजू सैमसन के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। 2020 से लेकर 2025 तक संजू ने हर सीजन के अपने पहले मैच में अर्धशतक लगाया था।

सीजन के पहले मैच में संजू का प्रदर्शन

  • 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 32 गेंदों में 74 रन
  • 2021 में पंजाब किंग्स के खिलाफ 63 गेंदों में 119 रन
  • 2022 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 27 गेंदों में 55 रन
  • 2023 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 32 गेंदों में 55 रन
  • 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 52 गेंदों में 82 रन
  • 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 37 गेंदों में 66 रन
  • 2026 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 7 गेंदों में 6 रन

हालांकि, इस बार वह अपने पहले मैच में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। बता दें कि ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एक ट्रेड हुआ था, जिसमें संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हो गए, जबकि चेन्नई से रविंद्र जडेजा और सैम करन राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बने।

ये भी पढ़ें

अब तक 5 खिलाड़ी खेल पाए हैं 250 से ज्यादा IPL मैच, एक ले चुका है सभी फॉर्मेट से संन्यास
क्रिकेट
Virat Kohli ipl 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

IPL 2026

Updated on:

30 Mar 2026 08:13 pm

Published on:

30 Mar 2026 08:06 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / CSK की जर्सी में उतरते ही संजू सैमसन के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड, 6 साल बाद पहली बार हुआ ऐसा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

IPL 2026

टॉस में हुई देरी, RR के खिलाफ CSK करेगी पहले बल्लेबाजी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11 और इम्पैक्ट्स

RR vs CSK IPL 2026
क्रिकेट

अब तक 5 खिलाड़ी खेल पाए हैं 250 से ज्यादा IPL मैच, एक ले चुका है सभी फॉर्मेट से संन्यास

Virat Kohli ipl 2026
क्रिकेट

रियान-जडेजा नहीं थे राजस्थान रॉयल्स की पहली पसंद! संगकारा ने बताया आखिर क्यों चुना पराग को कप्तान?

SEO Keywords: Riyan Parag RR Captain, Kumar Sangakkara on Riyan Parag, Ravindra Jadeja Rajasthan Royals, Sandeep Sharma Captaincy, RR vs CSK IPL 2026, IPL 2026 News Hindi. ipl , riyan parag and ravindra jadeja , rr vs csk rr matches in jaipur
क्रिकेट

अगर चल गए पंजाब किंग्स के ये 5 खिलाड़ी, तो गुजरात टाइटंस को झेलनी पड़ सकती है करारी हार

Punjab Kings
क्रिकेट

IPL 2026 में रोहित शर्मा की वजह से दूसरी टीमों की बढ़ी टेंशन, टीम इंडिया के पूर्व कोच ने दिया बड़ा बयान

Rohit Sharma
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.