अब तक 5 खिलाड़ी खेल पाए हैं 250 से ज्यादा IPL मैच, एक ले चुका है सभी फॉर्मेट से संन्यास

Most Matches Played in IPL History: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) में 19वां सीजन खेला जा रहा है। इस लीग में खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी, गेंदबाजी, विकेटकीपिंग और फील्डिंग से अपनी चमक बिखेरी है। कुछ ऐसे भी खिलाड़ी रहे, जिन्होंने सिर्फ मैदान पर उतरकर रिकॉर्ड बुक (IPL Records) में अपना नाम दर्ज करवाया। आइए, उन खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं जिन्होंने आईपीएल (IPL) करियर में 250 से ज्यादा मैच खेले हैं।