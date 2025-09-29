Patrika LogoSwitch to English

Asia Cup 2025: गिल- सूर्य फ्लॉप, इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए सबसे ज्यादा रन, टॉप 10 में तीन भारतीय

एशिया कप 2025 में टॉप 10 सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में तीन भारतीय शामिल हैं। अभिषेक शर्मा टॉप पर, तिलक वर्मा चौथे स्थान पर और संजू सैमसन 9वें स्थान पर रहे।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Sep 29, 2025

तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने एशिया कप 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन किया (Photo - EspnCricinfo)

Most Run in Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने अपने नाम कर लिया है। फ़ाइनल मुक़ाबले में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है। इस टूर्नामेंट में भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला जमकर गरजा और उन्होंने इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाए हैं। वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव और इस टूर्नामेंट के माध्यम से टी20 क्रिकेट में वापसी करने वाले शुभमन गिल पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए।

अभिषेक, तिलक और संजू टॉप 10 में

एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप 10 में अभिषेक समेत तीन भारतीय हैं। अभिषेक शर्मा ने 7 मैचों की सात पारियों में में 44.86 की शानदार औसत से 314 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 200 का रहा। भारत के तिलक वर्मा चौथे स्थान पर रहे। वर्मा ने 7 मैचों की छह पारियों में 71 की शानदार औसत से 213 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 131.48 का रहा। विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सैमसन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं। उन्होंने 7 मैचों की चार पारियों में 33 की औसत से 132 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 124.53 का रहा।

इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर श्रीलंका के पाथुम निस्सांका रहे, जिन्होंने 6 मैचों में 43.50 की औसत से 261 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 160.12का रहा। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान साहिबज़ादा फ़रहान रहे, जिन्होंने 7 मैचों में 217 रन बनाए, हालांकि उनकी स्ट्राइक रेट 116.04 रही।

एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

क्रमखिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
1अभिषेक शर्मा7731444.86200.003219
2पाथुम निस्सांका6626143.50160.122311
3साहिबज़ादा फ़रहान7721731.00116.041411
4तिलक वर्मा7621371.00131.481210
5फ़खर ज़मान7718130.17120.67165
6सैफ हसन4417844.50128.06812
7कुसल परेरा6614624.33139.05153
8तौहीद हृदॉय6613927.80113.9363
9संजू सैमसन7413233.00124.5377
10मोहम्मद हरीस7613121.83133.67134

शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव पूरी तरह फ्लॉप

लंबे समय के बाद शुभमन गिल की टी20 टीम में वापसी कराई गई है। गिल को सैमसन की जगह सलामी बल्लेबाजी करने का मौका दिया गया। बावजूद इसके वे इस टूर्नामेंट में पूरी तरह से फ्लॉप रहे। ओपनिंग में अबतक कुछ खास नहीं कर पाये हैं। सात मैचों की सात पारियों में उन्होंने सिर्फ 21.17 के औसत से 127 रन बनाए हैं। इस दौरान वे सिर्फ एक बार 30 रन का आंकड़ा पार कर पाये।

वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव का हाल तो इससे भी बुरा था। सूर्या ने 7 मैचों की छह पारियों में 18 की औसत से मात्र 72 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 101.40 का रहा। सूर्य एशिया कप 2025 में चार बार दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाये। एशिया कप 2025 में दोनों खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय है।

Published on:

29 Sept 2025 12:02 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025: गिल- सूर्य फ्लॉप, इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए सबसे ज्यादा रन, टॉप 10 में तीन भारतीय

