Asia Cup 2025: गिल- सूर्य फ्लॉप, इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए सबसे ज्यादा रन, टॉप 10 में तीन भारतीय

एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप 10 में अभिषेक समेत तीन भारतीय हैं। अभिषेक शर्मा ने 7 मैचों की सात पारियों में में 44.86 की शानदार औसत से 314 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 200 का रहा। भारत के तिलक वर्मा चौथे स्थान पर रहे। वर्मा ने 7 मैचों की छह पारियों में 71 की शानदार औसत से 213 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 131.48 का रहा। विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सैमसन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं। उन्होंने 7 मैचों की चार पारियों में 33 की औसत से 132 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 124.53 का रहा।